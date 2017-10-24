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Компартия Китая поставила Си Цзиньпина на один уровень с Мао Цзэдуном
09:55 24.10.2017 |
Коммунистическая партия Китая (КПК) внесла имя председателя КНР и генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина в текст устава, поставив его тем самым на один уровень сдвумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны -"великим кормчим" Мао Цзэдуном и реформатором Китая Дэн Сяопином. Это решение единогласно утвердили почти 2300 делегатов 19-го съезда партии во вторник, 24 октября, в Пекине.
В соответствии с поправками в тексте устава теперь закреплено "богатство идей Си Цзиньпина в новой эре социализма с китайской спецификой". Теперь основные идеи нынешнего китайского руководителя должны будут служить "маяком" для работы 89 миллионов членов Компартии.
Выступая на съезде, Си Цзиньпин призвал довести до конца "новое путешествие по построению социализма с китайской спецификой". В своей продолжавшейся 3,5 часа речи он призвал добиться построения общества среднего достатка и пообещал превратить Китай к 2050 году в богатое, могущественное, демократическое и модернизированное социалистическое государство.
Таким образом 64-летний Си Цзиньпин спустя менее пяти лет после избрания на пост главы КНР стал вторым после основателя Китайской народной республики руководителем, внесенным прижизненно в устав партии. Имя бывшего китайского лидера Дэн Сяопина внесено в главный партийный документ в 1997 году после его смерти. При этом в уставе упоминаются лишь "теории" Дэн Сяопина и указывается на "богатство идей" Мао Цзэдуна - последняя формулировка в коммунистической идеологии Китая оценивается выше, отмечает dpa.
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