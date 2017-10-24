Власти Финляндии будут внимательнее следить за иностранными сделками с недвижимостью

В стране разрабатывается закон, в соответствие с которым иностранные граждане будут ограничены в приобретении определенных объектов в стране. Власти смогут изымать участки и здания, которые находятся вблизи учебных территорий и воинских частей.

Проект будет рассмотрен в мае 2018 года и позволит чиновникам, которые занимаются вопросами национальной безопасности, более внимательно отслеживать сделки с недвижимостью с участием иностранцев. По словам младшего госсекретаря Тимо Ланкинен из Министерства финансов, поиск будет осуществляться по национальному реестру, сообщает Yle.

Толчком для разработки закона послужил тот факт, что за последние несколько лет иностранные граждане приобрели ряд объектов, расположенных близи территорий, принадлежащих Оборонительным силам Финляндии. Зарубежные покупатели приобрели несколько бывших пограничных пунктов, а также земельные участки рядом с электростанциями, вышками сотовой связи.

По словам Ланкинена, у властей должны быть средства, чтобы в случае чего - вмешаться в ситуацию и выкупить важный для страны объект либо в качестве первого приоритетного покупателя, либо уже после заключения сделки задним числом.