Госсекретарь США Тиллерсон неожиданно посетил Кабул

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон посетил с необъявленным визитом Афганистан. В понедельник, 23 октября, он встретился с президентом страны Ашрафом Гани и обсудил с ним новую стратегию США в отношении Афганистана, антикоррупционные меры и намеченные на следующий год парламентские выборы.

Борьба против радикального исламистского движения "Талибан" должна быть продолжена без всяких сомнений, подчеркнул Тиллерсон после встречи. Исламисты должны осознать, что им никогда не удастся одержать военную победу, подчеркнул госсекретарь США.

Теракты с десятками жертв

Визиту Тиллерсона предшествовали масштабные теракты - только 20 октября их жертвами стали более 70 человек. Взрыв во время вечерней молитвы в шиитской мечети в Кабуле унес жизни 39 человек.

Число жертв взрыва в суннитской мечети в округе Ду-Лайне провинции Гур составило 33 человека. Как заявил ее официальный представитель, возможной целью теракта был один из военных командиров, ярый противник радикального исламского движения "Талибан", который вместе со своими людьми пришел на вечернюю молитву.

Дополнительный контингент

В сентябре США отправили в Афганистан дополнительный контингент военнослужащих численностью 3 тысячи человек. На территории Афганистана уже находятся около 11 тысяч американских солдат, которые занимаются стабилизацией обстановки в стране. Президент США Дональд Трамп, объявив, что контингент американских войск в Афганистане будет увеличен, потребовал, чтобы и другие страны также расширили свое военное присутствие в этой стране.