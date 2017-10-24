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Британский бизнес требует ясности о переходной фазе "брексита"
19:54 23.10.2017 |
Пять крупнейших британских организаций, представляющих интересы деловых кругов, обратились с совместным письмом к министру по "брекситу" Дэвиду Дэвису, призывая его достичь договоренности о переходном периоде после выхода страны из Евросоюза.
Членство Соединенного Королевства в ЕС прекратится 29 марта 2019 года. Часть членов британского правительства, включая премьер-министра Терезу Мэй, говорили о желательности переходного периода после этой даты, но среди них нет единства относительно длительности этого перехода, и в любом случае Евросоюз настаивает, что обсуждения отношений сторон после "брексита" могут начаться лишь по достижении существенного прогресса по урегулированию текущих обязательств Британии. С точки зрения ЕС этот прогресс пока не достаточен.
Представитель правительства заявил, что переговоры с Брюсселем приносят реальные ощутимые результаты.
Однако в предпринимательских кругах в Британии растет ощущение, что переговоры о выходе Британии из Европейского союза зашли в тупик и не приносят результатов.
"Один из главных посылов компаний к обеим сторонам - "делайте что-нибудь". Это реально, это срочно, а достижение переходных договоренностей к концу года очень поможет удержать в стране инвестиции и рабочие места", - заявила Би-би-си генеральный директор Конфедерации британской индустрии Кэролайн Фэйрбарн.
Камень преткновения - плата за выход
Премьер-министр Тереза Мэй предлагала с 2019 года установить переходный период длительностью в два года, в течение которых торговля между Британией и ЕС будет вестись примерно на тех же условиях, что и сейчас, а выплаты Брюсселю будут соответствовать бюджетным обязательствам Британии.
Однако европейские лидеры пока решили лишь начать подготовку к предварительной проработке своей позиции к переговорам о будущих отношениях и не считают близким завершение переговоров об условиях "развода" Британии и ЕС, в первую очередь о размере финансовых обязательств перед Евросоюзом, взятых на себя Британией.
В письме лоббистских групп британских предпринимателей говорится, что ясность в вопросе о том, будет ли переходный период и каковы его параметры, требуется как можно скорее, так как множество британских компаний готовится принимать решения о своей стратегии после "брексита" в начале 2018 года.
На прошлой неделе глава крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфайн написал в "Твиттере", что в скором будущем ему предстоит проводить заметно больше времени во Франкфурте.
В начале октября заместитель главы Банка Англии Сэм Вудс предупредил, что соглашение о переходном периоде должно быть заключено к Рождеству этого года, в противном случае многие компании будут исходить в своем планировании из того, что никакого переходного периода не будет.
Результаты опроса руководителей промышленных предприятий, опубликованные в понедельник, свидетельствуют, что неопределенность в отношении условий "брексита" заставляет компании откладывать капиталовложения.
В понедельник министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис будет вести переговоры в Париже. Франция занимает наиболее жесткую позицию в отношении финансовых требований к Лондону.
"Технические переговоры"
В понедельник же премьер-министр выступит в палате общин с заявлением о результатах европейского саммита в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.
Ожидается, что она скажет, что переговоры погрузились в технические детали, но она не забывает о том, что в центре всего переговорного процесса стоят жизни и судьбы миллионов людей.
Представитель министерства по выходу из Европейского союза напомнил, что премьер-министр считает, что любой переходный период должен быть ограничен во времени.
"Мы имеем реальный и ощутимый прогресс в целом ряде важных областей на переговорах. Однако многие из вопросов, которые остаются нерешенными, связаны с дебатами о наших будущих отношениях, - заявил представитель. - Вот почему мы рады, что ЕС согласился приступить к внутренним подготовительным обсуждениям основы для соглашения о переходном периоде, а также о нашем будущем партнерстве".
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