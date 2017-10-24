Инвесторов не пугает выпуск бондов КНР без рейтинга

Решение Китая отказаться от рейтинга для своего предстоящего выпуска долларовых облигаций не беспокоит управляющих активами, которые считают эти ценные бумаги столь же безопасными, как и аналогичные бонды Германии, пишет Bloomberg.

Страна имеет более низкий государственный долг, чем многие другие крупные экономики, отметил Энди Симан, директор по инвестициям Stratton Street Capital LLP.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в прошлом году соотношение государственного долга Китая к ВВП составило 44%. Для сравнения: показатели США и Великобритании более чем в два раза превышают показатель Китая, а показатель Индии - более чем на треть выше, чем в КНР.

Команда Симана разработала модель, в рамках которой Китаю присвоен 5-звездочный рейтинг по 7-звездочной шкале - такой же, как у Германии. При этом США и Великобритании присвоен более низкий 3-звездочный рейтинг.

"Отсутствие рейтинга как таковое не помешало бы нам покупать долларовые облигации, - заявил Симан накануне продажи суверенных облигаций Китая, прайсинг которых состоится в четверг. - Это решение будет зависеть от привлекательности спредов".