Швеция требует от КНДР возврата долга в $330 млн

Швеция потребовала от Северной Кореи погасить долг 43-летней давности, сообщила радиостанция KBS со ссылкой на доклад страховой компании EKN.

Согласно данным KBS Пхеньян задолжал Стокгольму сумму в $330 млн за поставку нескольких тысяч автомобилей Volvo в 1974 г. Сначала долг КНДР составлял $73,5 млн, но из-за процентов с тех пор он вырос в 4,5 раза.

Отмечается, что Северная Корея является единственной страной-должником Швеции, которая даже не пыталась погасить задолженность. Стокгольм регулярно дважды в год обращается к Пхеньяну с требованием рассчитаться по своим долгам.

По договору Пхеньян должен был дважды в год выплачивать деньги Стокгольму, но этого не случилось.

Швеция считается одной из стран, которая никогда не прощает долги. В EKN отметили, что готовы обсудить различные варианты возвращения задолженности, но списывать долги или сокращать сумму они не готовы.

Напомним, что три года назад российские власти списали Северной Корее долги на сумму около $10 млрд.