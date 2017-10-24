Курды отбили крупнейшее месторождение в Сирии

Курды из "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживает коалиция во главе с США, установили контроль над крупнейшим в Сирии нефтяным месторождением.

Как отмечается на официальном сайте SDF, курдские военные захватили нефтяное поле Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Правительственные войска при этом находятся всего в нескольких километрах от месторождения.

В то же время официальный Дамаск ранее заявлял, что правительственные войска контролируют большинство нефтяных и газовых месторождений. А посол Сирии в Китае Имад Мустафа сообщал, что власти САР намерены взять под контроль 100% источников нефти и газа в стране.

Ранее нефтяное поле Аль-Омар контролировали боевики "Исламского государства", а продажа нефти считалась основным источником дохода террористов. По данным МИД РФ, боевикам удавалось добывать около 25 тыс. баррелей в день на месторождениях Аль-Омар и Аль-Танак.

Стоит отметить, что в сентябре появилась информация, что боевики почти полностью уничтожили производственную инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, а в Аль-Омаре ее разрушили целиком.