Финансовые новости
- |
- 24.10.17
- |
- 07:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курды отбили крупнейшее месторождение в Сирии
12:57 23.10.2017 |
Курды из "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживает коалиция во главе с США, установили контроль над крупнейшим в Сирии нефтяным месторождением.
Как отмечается на официальном сайте SDF, курдские военные захватили нефтяное поле Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Правительственные войска при этом находятся всего в нескольких километрах от месторождения.
В то же время официальный Дамаск ранее заявлял, что правительственные войска контролируют большинство нефтяных и газовых месторождений. А посол Сирии в Китае Имад Мустафа сообщал, что власти САР намерены взять под контроль 100% источников нефти и газа в стране.
Ранее нефтяное поле Аль-Омар контролировали боевики "Исламского государства", а продажа нефти считалась основным источником дохода террористов. По данным МИД РФ, боевикам удавалось добывать около 25 тыс. баррелей в день на месторождениях Аль-Омар и Аль-Танак.
Стоит отметить, что в сентябре появилась информация, что боевики почти полностью уничтожили производственную инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, а в Аль-Омаре ее разрушили целиком.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|После выплат Гоказначейства финансисты ждут рост курса доллара на межбанке к 26,70 грн
|Владимир Кистион: Нафтогаз необходимо ликвидировать
|Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат
|Что Порошенко показывал Волкеру и Суркову в Авдеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Беларусь не спешит перенаправить экспорт нефтепродуктов из балтийских портов в российские
|Власти Финляндии будут внимательнее следить за иностранными сделками с недвижимостью
|Госсекретарь США Тиллерсон неожиданно посетил Кабул
|Британский бизнес требует ясности о переходной фазе "брексита"
|FCA впервые оштрафовал банк за непредоставление информации о торговле биржевыми деривативами
Британский финансовый наблюдатель оштрафовал Bank of America Merrill Lynch на 34,5 млн фунтов стерлингов за то, что он не сообщил о том, что в период с февраля 2014 г. по 2016 г. было зарегистрировано 68,5 млн сделок с производными инструментами с обменными курсами.
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 октября 2017 года
|Инвесторов не пугает выпуск бондов КНР без рейтинга
Это интересно
|В Google Chrome может появиться защита от криптомайнеров
|Daimler попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной
|Компания Mercedes-Benz представила прощальную спецверсию внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition
|У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
|Полицейских научат общаться с беспилотниками
|Названы функции машин, которые мешают водителю
|Почему во многих торговых компаниях такая высокая текучесть персонала