США впервые с 1991 года приводят в боевую готовность B-52

Военно-воздушные силы США собираются впервые с 1991 года привести в боевую готовность стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщили представители Пентагона, в частности, генерал ВВС Дэвид Голдфейн.

"Мы больше не живем в биполярном мире, где есть только мы и Советский Союз. На арене другие игроки с ядерным оружием. Еще никогда не было настолько важно правильно выполнять нашу миссию", - цитирует генерала в понедельник, 23 октября, сайт Fox News.

Голдфейн подчеркнул, что этот шаг связан не с каким-то конкретным событием, а с "глобальной ситуацией", в которой находится страна и к которой "необходимо быть готовой". Боевая готовность для бомбардировщиков означает, что их можно использовать в течение 24 часов с момента получения приказа.