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Акции турецких банков дешевеют из-за сообщений в СМИ о расследованиях регуляторов в США
12:37 23.10.2017 |
Акции турецких банков дешевеют в ходе торгов в понедельник из-за сообщений в местных СМИ о том, что регуляторы США могут оштрафовать шесть финкомпаний Турции за связи с Ираном, сообщает агентство Bloomberg.
Вместе с тем турецкие регуляторы банковской отрасли и рынка ценных бумаг отрицают сообщения об американском расследовании.
Фондовый индекс банковской отрасли Borsa Istanbul Banks опустился в ходе торгов на 1,4%, столь значительного падения не наблюдалось уже две недели - с момента взаимного прекращения визового обслуживания граждан США и Турции.
Акции госбанка Turkiye Halk Bankasi AS (Halkbank) подешевели на 2,5%.
Курс лиры опустился на 1% в паре с долларом США, до 3,7074/$1, ранее в ходе торгов падение достигало 1,4%.
"Новости определенно не отражают истинного положения дел, - заявил глава Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK) Турции Мехмет Али Акбен. - Турецкие банки не находятся под следствием. Мы не получали информации или документов из США".
Первой о расследовании написала газета Haberturk. И, по словам М.А.Акбена, материал Haberturk нарушает положения законодательства Турции о банковской отрасли, согласно которым новостным организациям, аналитикам и комментаторам могут грозить штрафы за причинение ущерба репутации турецких банков.
Турецкий Совет по рынкам капитала (SPK) в понедельник пообещал предпринять меры в соответствии с действующим законодательством.
После заявлений регуляторов Haberturk удалила статью с веб-сайта.
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