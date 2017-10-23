Правящая коалиция в Японии получила более половины мест в нижней палате парламента

Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и союзной ей партии "Комэйто" по результатам прошедших в воскресенье досрочных выборов в Палату представителей (нижнюю палату) парламента страны получила более половины мест, сообщил японский телеканал NHK.

По предварительным данным, коалиция получила 264 депутатских портфеля из 465 мест; остальные партии получили 109 мандатов.

Это победа повышает шансы премьер-министр Японии и лидера правящей ЛДП Синдзо Абэ выиграть еще один трехлетний срок в сентябре следующего года в качестве лидера ЛДП. Это может продлить его премьерство до 2021 года, дав ему больше времени для реализации своей давней цели по пересмотру пацифистской конституции Японии.

С.Абэ заявил, что результаты показывают, что избиратели поддерживают его политику и хотят, чтобы его политическое лидерство продолжалось.

"Я думаю, что результаты отражают предпочтение избирателей в отношении стабильной политической основы для реализации политики и достижения результатов", - сказал С.Абе телеканалу NHK.

В 2014 году он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снизившись два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов ЛДП одержала уверенную победу.

