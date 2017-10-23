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Около 1200 фирм зарегистрировались за пределами Каталонии
08:32 23.10.2017 |
После обострения кризиса в Каталонии в начале октября 1185 фирм перенесли свою штаб-квартиру в другие регионы Испании. Только за один день 19 октября официально изменили место регистрации 268 компаний, сообщило в пятницу, 20 октября, ведомство в Мадриде, ведущее реестр юридических лиц.
Среди этих фирм - производитель игристых вин Codorníu, производитель макаронных изделий Pastas Gallo и испанское подразделение швейцарского страхового концерна Zurich. Фактическое местоположение большинства из этих компаний пока останется в Каталонии.
Власти Каталонии вопреки запрету официального Мадрида провели 1 октября референдум о независимости от Испании. По данным региональной администрации, явка на плебисците составила около 43 процентов, из которых более 90 процентов высказались за независимость.
10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги референдума, приняли документ о независимости республики. В частности, в нем было указано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон подписал эту декларацию, заявив при этом, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.
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