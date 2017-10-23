Биржи Японии растут 23 октября на результатах выборов

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в понедельник, при этом японский Nikkei 225 растет наибольшими темпами, находясь около максимальных отметок за последние почти 20 лет, после победы правящей коалиции по результатам выборов в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.50 EET японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 1,21%, до 21716,42 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% - до 3379,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2004,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% - до 28295,84 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2488,93 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,12%, до 5899,8 пункта.

Японский индекс продолжает торговаться на рекордных отметках с 1996 года, инвесторы отыгрывают результаты выборов в Японии, которые прошли в воскресенье. По результатам выборов правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив две трети депутатских мандатов.

По предварительным данным голосования, правящая в Японии Либерально-демократическая партия получает как минимум 283 из 465 голоса в Палате представителей парламента, ее традиционный партнер по коалиции партия Комэйто - 29 голосов, новая оппозиционная Конституционно-демократическая партия обрела 54 места, Партия надежды - 49 мест, остальные распределены между прочими партиями.

"Мы рассматривает результаты (выборов - ред.) как умеренно положительные для японских акций и умеренно негативные для иены и японских гособлигаций", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Blackrock Investment Institute.

При этом рынок ожидает заседание ЕЦБ на этой неделе. По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и сохранил объем выкупа активов в рамках программы QE на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. Заседание запланировано на четверг, 26 октября.