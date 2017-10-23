Финансовые новости
- |
- 23.10.17
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи Японии растут 23 октября на результатах выборов
08:20 23.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в понедельник, при этом японский Nikkei 225 растет наибольшими темпами, находясь около максимальных отметок за последние почти 20 лет, после победы правящей коалиции по результатам выборов в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET японский индекс Nikkei 225 увеличивался на 1,21%, до 21716,42 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% - до 3379,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2004,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% - до 28295,84 пункта, корейский KOSPI - на 0,02%, до 2488,93 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,12%, до 5899,8 пункта.
Японский индекс продолжает торговаться на рекордных отметках с 1996 года, инвесторы отыгрывают результаты выборов в Японии, которые прошли в воскресенье. По результатам выборов правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто обеспечила конституционное большинство в нижней палате парламента, получив две трети депутатских мандатов.
По предварительным данным голосования, правящая в Японии Либерально-демократическая партия получает как минимум 283 из 465 голоса в Палате представителей парламента, ее традиционный партнер по коалиции партия Комэйто - 29 голосов, новая оппозиционная Конституционно-демократическая партия обрела 54 места, Партия надежды - 49 мест, остальные распределены между прочими партиями.
"Мы рассматривает результаты (выборов - ред.) как умеренно положительные для японских акций и умеренно негативные для иены и японских гособлигаций", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Blackrock Investment Institute.
При этом рынок ожидает заседание ЕЦБ на этой неделе. По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и сохранил объем выкупа активов в рамках программы QE на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. Заседание запланировано на четверг, 26 октября.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко и Валерий Соловей о выступлении Путина на Валдайском форуме
Мы увидели мужчину немолодого, полного комплексов, обид и страха. Человека, который бесконечно жаловался. Жаловался на то, что его обманули здесь, обдурили там, недодали ему, обидели его, притеснили его, отодвинули его и так далее, - Сергей Пархоменко.
|Межбанк продолжает жить покупками банкиров и слухами о приближающихся выплатах НДС Госказначейством
|Венгрия и Румыния согласны ждать. Как Украине использовать языковое "перемирие"
|Конец перемирия. Где ждать нового большого наступления гибридов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мир все быстрее и быстрее отказывается от угля
|Правящая коалиция в Японии получила более половины мест в нижней палате парламента
|Около 1200 фирм зарегистрировались за пределами Каталонии
|Биржи Японии растут 23 октября на результатах выборов
|Прага на перепутье. Куда пойдут недовольные граждане чешского Трампа
|Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко и Валерий Соловей о выступлении Путина на Валдайском форуме
Мы увидели мужчину немолодого, полного комплексов, обид и страха. Человека, который бесконечно жаловался. Жаловался на то, что его обманули здесь, обдурили там, недодали ему, обидели его, притеснили его, отодвинули его и так далее, - Сергей Пархоменко.
Это интересно
|Компания Mercedes-Benz представила прощальную спецверсию внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition
|У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
|Полицейских научат общаться с беспилотниками
|Названы функции машин, которые мешают водителю
|Почему во многих торговых компаниях такая высокая текучесть персонала
|Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами
|Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента