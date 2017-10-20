Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 октября 2017 года

Политика

Северная Корея уже через несколько месяцев может разработать ядерную ракету, способную достичь США, предупредил директор ЦРУ Майк Помпео.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что администрация президента Дональда Трампа не стремится помешать европейским компаниям сотрудничать с Ираном. Неделей ранее Трамп отказался сертифицировать ядерное соглашение.

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет усилить роль Китая в международных делах. Так считают специалисты после его выступления на открытии съезда Коммунистической партии.

Итальянская «Лига Севера» пристально наблюдает за событиями в Каталонии. В воскресенье в регионах Ломбардия и Венето пройдут референдумы о том, чтобы получить больше автономии от Рима. Хотя «Лига Севера» по-видимому больше не выступает за полную независимость.

Экономика

Страны Центральной и Восточной Европы показывают хороший экономический рост, несмотря на увеличение политических рисков в регионе.

Швейцарские франки считаются одной из самых безопасных валют, несмотря на одну особенность - у их банкнот есть срок годности. Банкноты примерно на 1 млрд франков через пару лет станут бесполезными бумажками.

Сенат США принял резолюцию по бюджету на следующий финансовый год, которая должна позволить республиканцам провести налоговую реформу без поддержки демократов.

Джон Тэйлор, профессор Стэнфордского университета и кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы США, часто критиковал Центробанк за слишком низкие процентные ставки. Но, согласно оценке Федерального резервного банка Атланты, при выполнении принципов Тэйлора процентные ставки сейчас были бы лишь немного выше нынешних.

Долги африканских стран хоть и не являются большими по международным стандартам, но беспокойство экономистов по поводу их долговой нагрузки растет.

Индустрия

General Electric отчиталась о снижении квартальной прибыли. Ее новый гендиректор Джон Флэннери пообещал значительно упростить структуру бизнеса, сократив портфель активов более чем на $20 млрд за пару лет.

Автомобили

Прибыль Daimler в последнем квартале резко снизилась из-за отзыва автомобилей Mercedes-Benz и расходов, связанных с сокращением вредных выбросов дизельных автомобилей.

Nissan приостановит выпуск автомобилей в Японии. Автопроизводитель признал, что сертификацией качества автомобилей занимались сотрудники, не имевшие права этого делать.

Энергоресурсы

Проект «Ямал СПГ» должен продемонстрировать, что Россия способна доставлять газ в Китай через Арктику, несмотря на санкции и сложные климатические условия.

Chevron временно прекращает работать в Иракском Курдистане из-за роста геополитической напряженности в регионе.

Финансы

Будущий гендиректор American Express Стивен Скуери стремится сделать бренд более привлекательным как для молодых людей, так и для его нынешних состоятельных клиентов. American Express приходится конкурировать с банками и финансово-технологическими компаниями.

Страховщик Swiss Re ожидает получить заявки на выплату компенсаций примерно на $3,6 млрд в связи с ураганами в Северной Америке и землетрясениями в Мексике.

Технологии

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обложить технологических гигантов налогом с оборота, чтобы они не могли уклоняться от налогов в ЕС. Однако ему не удается заручиться поддержкой всех стран блока.

Специально к съезду Коммунистической партии КНР Tencent выпустила игру для смартфонов. В ней пользователи соревнуются в том, кто активнее похлопает выступающему на съезде Си Цзиньпину.

Медиабизнес

Лен Блаватник и магнат Рон Буркле выразили интерес к киностудии Weinstein Co., которую недавно покинул из-за скандала Харви Вайнштейн.

Facebook скоро начнет тестировать опцию, позволяющую онлайн-изданиям увеличивать число подписчиков с помощью сервиса Instant Articles.

Потребительский рынок

Сервис по вызову водителей Lyft привлек еще $1 млрд инвестиций, в том числе от Alphabet. Благодаря этому оценка его стоимости достигла $11 млрд.

Американские города соперничают друг с другом за то, чтобы Amazon построил у них свою вторую штаб-квартиру. Для этого они предлагают компании щедрые налоговые льготы.

Налоговые льготы играют важную роль в бизнес-модели Amazon. У компании даже есть команда экономистов, занимающихся этим вопросом.

Итальянская кондитерская компания Ferrero пытается увеличить свою долю на рынке США. Для этого она приобретает местные бренды и думает о покупке американского кондитерского бизнеса Nestle.

В Центральной и Восточной Европе наблюдается бум медицинского туризма. Иностранцы приезжают туда, чтобы получить качественные медицинские услуги по выгодным ценам.

Недвижимость

WeWork, сдающий в аренду коворкинговое пространство, - один из самых дорогих стартапов в США. Его оценка достигла $20 млрд благодаря тому, что гендиректор Адам Нойманн продает инвесторам свое видение совместного офисного пространства, которое нравится нынешнему поколению. Но критики считают WeWork переоцененным, если рассматривать его просто как компанию, занимающуюся недвижимостью.