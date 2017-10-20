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Ирак назвал сделку Роснефти с властями Иракского Курдистана незаконной
12:42 20.10.2017 |
Министерство нефти Ирака назвало незаконными все контракты, подписанные в регионах без согласия Багдада, и пообещало оспорить их в суде. Накануне «Роснефть» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Иракским Курдистаном.
Любые контракты на освоение месторождений нефти и газа в Ираке, заключенные без участия правительства страны, будут считаться незаконными, говорится в официальном заявлении Министерства нефти Ирака, опубликованном в четверг, 19 октября. «Заявления иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или Министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным нарушением международных норм», - пояснил министр нефти Джаббар аль-Луэйби.
В заявлении главы одного из важнейших ведомств Ирака говорится, что, согласно Конституции страны, только Министерство нефти и правительство имеют право заключать с иностранцами контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них. Все иные документы власти Ирака считают не обязательными к соблюдению и оставляют за собой право обращаться в суд для защиты национальных богатств.
Ирак отвоевал богатые нефтью районы у Курдистана, в частности провинцию Киркук, 16 октября. Киркук не входит в состав автономии Курдистана и находится под юрисдикцией центральных властей, но курдские военизированные формирования пешмерга удерживали провинцию с лета 2014 года, когда ее покинула иракская армия после наступления боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Спор о принадлежности Синджара, Киркука и других территорий идет между Багдадом и Эрбилем (столица Курдистана) несколько десятилетий. Очередное обострение конфликта случилось после того, как 25 сентября Курдистан провел референдум об отделении от Ирака, в том числе на спорных территориях, занятых в 2014 году.
Вернув Киркук, Ирак планирует восстановить добычу нефти на месторождениях провинции до 1 млн барр. в день, заявило Министерство нефти Ирака в четверг, по сообщению телеканала Al Arabiya. Производство на трех основных месторождениях в Киркуке сократилось примерно до 320 тыс. барр. в сутки с 900 тыс. барр. в начале 2000-х годов.
Багдад также хочет возобновить экспорт нефти через северный трубопровод, который был взорван боевиками ИГ в 2014 году (сейчас Багдад вынужден экспортировать свою нефть в Турцию через трубопровод, контролируемый правительством Курдистана).
Между курдами и Багдадом
Заявление Ирака может затронуть планы «Роснефти», которая накануне договорилась с Курдистаном о разработке пяти нефтяных блоков. По консервативным оценкам, их суммарные извлекаемые запасы могут составить около 670 млн барр., а сумма выплат правительству - до $400 млн. В случае подтверждения запасов компания может приступить к добыче уже в 2021 году. Нефтяные блоки располагаются как раз в районе Киркука, сказал РБК источник, близкий к правительству Курдистана. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
«Роснефть» начала работать с Курдистаном в феврале 2017 года. Тогда компания договорилась поставлять в страну нефть в 2017-2019 годах. Позднее министр природных ресурсов автономного региона Ашти Хаврами сообщил, что в рамках соглашений, заключенных с крупными нефтетрейдерами и компанией «Роснефть», власти Иракского Курдистана получат от контрагентов около $3 млрд. В середине сентября «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана провели переговоры о возможности участия российской компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры. «Роснефть» работает и на территории Ирака, но масштаб сотрудничества значительно меньше - она лишь выступает в качестве оператора разведки и разработки Блока 12, расположенного в провинциях Наджаф и Мутанна.
Компания «самым серьезным образом» настроена на работу в Курдистане и Ираке в целом, заявил 19 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, интерес «Роснефти» к региону носит сугубо практический характер, в частности, компанию интересует крупная ресурсная база, при этом «Роснефть» планирует помогать властям в решении «общеэкономических и социальных задач». Ирак и Курдистан должны сами решать свои политические проблемы, заявил Сечин журналистам. «Я не являюсь политиком, мое дело - добывать нефть. Мы строго соблюдаем законодательство в любой зоне, где работаем», - добавил он.
Но Ирак, вернув спорные территории, планирует пригласить туда других инвесторов. Еще в 2013 году правительство Ирака подписало соглашение о разработке месторождений Киркука с BP, сообщала газета Financial Times. BP должна была увеличить добычу на месторождениях, но из-за протестов местных властей проект был приостановлен. Теперь Ирак предлагает BP возобновить работу на месторождениях, сообщило Министерство нефти Ирака 19 октября. Багдад еще не связывался напрямую с BP, отметил глава компании Боб Дадли на том же Евразийском экономическом форуме. По его словам, о планах Ирака он узнал из СМИ. «Если стабильность вернется и ситуация станет предсказуемой, то это уже совсем другая обстановка... Мы не будем ничего исключать», - заявил топ-менеджер.
Курды не имели право заключать какие-либо соглашения с «Роснефтью» о разработке месторождений в самом Киркуке, который остается спорной территорией, сказал РБК арабист и старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев. По федеративному договору между Багдадом и Эрбилем курды имеют право заключать договоры с иностранными компаниями без учета мнения Багдада и без разрешения центральных властей, но только на территории самой автономии, объясняет он. Например, в Курдистане работает «Газпром нефть». Компания разрабатывает три проекта («Халабджа», «Шакал» и «Гармиан»), которые располагаются на территории Курдистана к востоку от спорного Киркука. Еще один иракский проект «Газпром нефти» - «Бадра» - находится на территории провинции Вассит на востоке Ирака. Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев.
Возможно, «Роснефть» полагала, что Киркук отойдет Курдистану, а курды, в свою очередь, могли убедить в этом российскую компанию и предложить ей выгодные условия сделки, рассуждает Исаев. Эрбиль, в свою очередь, рассчитывал, что Багдад испугается референдума и пойдет на уступки курдам, отдав им спорный Киркук, заключает эксперт.
До оглашения итогов референдума в конце сентября, на котором большинство высказалось за независимость, глобальных политических рисков по проектам с Курдистаном не было: власти Ирака закрывали глаза на работу иностранных промышленных компаний в регионе, включая добычу нефти, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Участие российских нефтяных компаний в разработке месторождений в Курдистане при этом было согласовано с Кремлем, считает он. По мнению эксперта, Россия не настроена на осознанный конфликт с властями Ирака. Сейчас идет обмен политическими сигналами между нашими странами: дальнейшая работа российских нефтяников на спорных территориях будет зависеть от предстоящих переговоров российских властей с Ираком, заключает Громов.
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