Сенат США открыл путь для реализации налоговой реформы Трампа

Сенат США проголосовал вечером в четверг, 19 октября, за резолюцию по бюджету, благодаря чему республиканцы смогут одобрить налоговую реформу Дональда Трампа без поддержки сенаторов-демократов.

За резолюцию по бюджету проголосовал 51 сенатор, 49 высказались против. Эта законодательная инициатива подразумевает, в частности, что для принятия федерального бюджета на 2018 год будет достаточно простого большинства голосов в Сенате, где у республиканцев 52 места из 100.

Республиканцам в верхней и нижней палатах Конгресса США еще предстоит привести в соответствие принятые ими резолюции по бюджету. Сенаторы от Республиканской партии хотят прописать допустимый дефицит на уровне до 1,5 триллионов долларов в течение следующих десяти лет в связи с сокращением налогов. Их коллеги из нижней палаты Конгресса настаивают на бездефицитном бюджете.

27 сентября президент США в ходе представления своей реформы пообещал американцам "историческое снижение налогов". Всеобъемлющая фискальная реформа со значительным урезанием налоговых отчислений была одним из ключевых обещаний Трампа в предвыборный период.

Снижение корпоративного налога, отмена налога на наследство

В ходе реформы планируется снизить корпоративный налог с нынешних 35 до 20 процентов и отменить налог на наследство. Кроме того, должен быть увеличен необлагаемый налогами минимум доходов супругов до 24 тысяч долларов в год, а также понижена ставка личного подоходного налога и налога на прибыль организаций. Последняя крупная налоговая реформа в США была проведена в 1986 году.