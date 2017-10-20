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Президент Австрии поручил Себастьяну Курцу сформировать правительство
07:52 20.10.2017 |
После победы на парламентских выборах Австрийской народной партии (АНП) президент страны Александр Ван дер Беллен в четверг, 19 октября, предложил лидеру консерваторов Себастьяну Курцу сформировать правительство.
Как сообщает агентство AFP, нынешний глава австрийского МИДа уже заявил, что сначала намерен провести встречи с руководителями всех партий, представленных в новом составе парламента. После чего уже на следующей неделе могут начаться коалиционные переговоры о формировании правительства. Ожидается, что АНП создаст правительственную коалицию с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС).
Выборы в нижнюю палату парламента прошли в Австрии 15 октября. АНП победила, заручившись, согласно предварительным данным, поддержкой 31,6 процента избирателей, принявших участие в голосовании. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 26,9 процента голосов. Замкнули тройку лидеров правопопулисты из Австрийской партии свободы (АПС), за которых проголосовали 26 процентов избирателей. В парламент также прошли либералы (5,1 процента) и "Список Пильца", отколовшийся от партии "зеленых". Если Себастьян Курц сможет сформировать правящую коалицию, то он станет самым молодым лидером страны Евросоюза.
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