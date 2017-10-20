Европа подтвердила поддержку ядерной сделки с Ираном - заявление саммита ЕС

Федерика Могерини

Лидеры Евросоюза подтвердили обязательства европейских стран в области выполнения условий соглашения по иранскому атому от 2015 года и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы полностью подтверждаем свои обязательства по полному претворению в жизнь всеми сторонами иранской ядерной сделки", - говорится в оглашенном главой европейской дипломатии Федерикой Могерини заявлении по итогам обсуждения саммитом ЕС данной проблемы.

В нем подчеркивается, что "мы рассматриваем ее (сделку - ИФ) как отвечающее коренным интересам Евросоюза и региона".

В заявлении говорится о поддержке заявления Совета глав МИД ЕС, который в понедельник призвал США выполнять соглашение и СВПД по иранской ядерной программе, назвав план "ключевой основной международной архитектуры нераспространения".

Президент США Дональд Трамп, который считает соглашение с Ираном "плохим", не отвечающим интересам США, ранее заявил, что не будет подтверждать американскому конгрессу выполнение Ираном условий соглашения. Он также распорядился приступить к подготовке новых санкций против Ирана.

Тегеран предупредил, что введение против него новых санкций может привести к его выходу из сделки.

