ЕС не готов обсуждать отношения с Лондоном после Brexit

Несмотря на открытое письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она изложила позицию Лондона по отношению к живущим в стране гражданам государств Евросоюза, ЕС пока не готов обсуждать взаимоотношения с Великобританией после Brexit. Об этом в четверг, 19 октября, в преддверии саммита глав государств и правительств ЕС заявила в Брюсселе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Отметив определенные положительные подвижки в переговорном процессе по Brexit, глава немецкого правительства подчеркнула, что "нынешнее состояние еще не позволяет начинать вторую фазу переговоров".

Основные разногласия между ЕС и Великобританией по-прежнему вызывают финансовые обязательства Лондона после выхода из Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Терезу Мэй как можно скорее урегулировать финансовую проблему. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что все без исключения страны Евросоюза придерживаются единой позиции в этом вопросе.

Права европейцев в Великобритании после Brexit

Тереза Мэй предприняла попытку переключить внимание с финансовых обязательств Лондона на положение живущих в Великобритании европейцев. В открытом письме британского премьер-министра, опубликованном 19 октября, говорится, что "граждане стран ЕС, проживающие сегодня в Великобритании на законных основаниях, смогут оставаться в стране и дальше". При этом у них останется не только право на дальнейшее проживание, но и на получение медицинских услуг, пенсий и других социальных пособий, заверила Мэй.

По прибытии в Брюссель Мэй также заявила, что Великобритания хотела бы продолжить сотрудничать с ЕС в вопросах безопасности и обороны. "Совместная работа по этим важнейшим вопросам остается ключевым моментом", - заявила глава правительства Великобритании.