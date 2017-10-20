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ЕС не готов обсуждать отношения с Лондоном после Brexit
21:28 19.10.2017 |
Несмотря на открытое письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она изложила позицию Лондона по отношению к живущим в стране гражданам государств Евросоюза, ЕС пока не готов обсуждать взаимоотношения с Великобританией после Brexit. Об этом в четверг, 19 октября, в преддверии саммита глав государств и правительств ЕС заявила в Брюсселе федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Отметив определенные положительные подвижки в переговорном процессе по Brexit, глава немецкого правительства подчеркнула, что "нынешнее состояние еще не позволяет начинать вторую фазу переговоров".
Основные разногласия между ЕС и Великобританией по-прежнему вызывают финансовые обязательства Лондона после выхода из Евросоюза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Терезу Мэй как можно скорее урегулировать финансовую проблему. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что все без исключения страны Евросоюза придерживаются единой позиции в этом вопросе.
Права европейцев в Великобритании после Brexit
Тереза Мэй предприняла попытку переключить внимание с финансовых обязательств Лондона на положение живущих в Великобритании европейцев. В открытом письме британского премьер-министра, опубликованном 19 октября, говорится, что "граждане стран ЕС, проживающие сегодня в Великобритании на законных основаниях, смогут оставаться в стране и дальше". При этом у них останется не только право на дальнейшее проживание, но и на получение медицинских услуг, пенсий и других социальных пособий, заверила Мэй.
По прибытии в Брюссель Мэй также заявила, что Великобритания хотела бы продолжить сотрудничать с ЕС в вопросах безопасности и обороны. "Совместная работа по этим важнейшим вопросам остается ключевым моментом", - заявила глава правительства Великобритании.
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