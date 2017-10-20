Власти Вануату опровергли продажу гражданства за биткоины: нас интересуют только доллары

Управление по делам гражданства Вануату официально опровергло новость о том, что их государство продает гражданство за биткоины. Об этом пишет Vila Times.

По словам генерального секретаря Управления Самуэля Гарая, правительство Вануату интересуют исключительно доллары США и никакая другая валюта или криптовалюта.

«Управление по делам гражданства не обладает каким-либо юридическим подтверждением так называемых биткоин-платежей, о которых пишут в СМИ. Все платежи в рамках программы DSP по-прежнему принимаются в долларах США, согласно положениям о гражданстве», - заявил Гарая.

При этом, добавил он, любые другие договоренности субагентов не будут рассматриваться Управлением по делам гражданства.

Напомним, сообщения от Сети информационных центров Вануату о том, что тихоокеанское государство будет продавать свое гражданство за 44 биткоина начали появляться в СМИ с конца сентября.