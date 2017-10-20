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В Австралии официально отменено двойное налогообложение биткоина
19:16 19.10.2017 |
Парламент Австралии официально принял закон, отменяющий в стране двойное налогообложение биткоина. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2018 года, пишет The Australian.
Дискуссии о необходимости отмены правовой коллизии, при которой криптовалюты при начислении налога на товары и услуги рассматривались как предмет бартерного обмена, велись с 2015 года. Одновременно с этим налогом в Австралии по-прежнему облагается и получение платежей в биткоинах.
Сложившаяся ситуация уже долгое подвергалась критике со стороны представителей криптовалютной индустрии, и правительство страны несколько раз заявляло о своем намерении выработать оптимальное для всех решение.
При этом ожидалось, что изменения в налоговом законодательстве вступят в силу уже в этом году. Однако после того как в бюджете Австралии на 2017-2018 год, опубликованном Министерством финансов страны в мае этого года, двойное налогообложение цифровых валют и было убрано, законопроект столкнулся с новыми препятствиями.
В августе Комитет по экономике Сената Австралии предложил пересмотреть документ, и спустя два месяца он, наконец, утвержден.
Ранее сообщалось, что новый закон Австралии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) также будет включать положения о регулировании деятельности криптовалютных бирж.
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