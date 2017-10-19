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В Китае будут создавать парторганизации в иностранных компаниях
11:43 19.10.2017 |
Приветствуется создание первичных партийных организаций на иностранных предприятиях и компаниях в Китае, заявил заместитель заведующего орготделом ЦК Коммунистической партии Китая Ци Юй. Его цитирует «Интерфакс».
«Руководители некоторых компаний с иностранным капиталом говорили, что создание парторганизаций может помочь своевременно понимать китайскую политику, разрешать споры вокруг заработной платы, способствовать развитию компаний», - объяснил он. По его словам, «большинство инвесторов приветствуют и поддерживают идею о деятельности парторганизаций в их компаниях».
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