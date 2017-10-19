Экономика США продолжает расти, продажи машин увеличиваются - Beige Book

Экономическая активность во всех двенадцати регионах США в сентябре-октябре продолжала расти, темпы повышения варьировались от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

При этом ураганы "Харви" и "Ирма" привели к значительным проблемам в определенных секторах экономики в округах Далласа, Ричмонда и Атланты, включая транспортный сектор, энергетику и сельское хозяйство.

Кроме того, "Харви" оказал существенное негативное влияние на нефтепереработку и нефтехимию, вызвав приостановку работы или сокращение мощностей многих НПЗ в регионе. В США в целом рост в энергетическом секторе несколько замедлился.

Сдержанный или умеренный рост активности в промышленности и секторе нефинансовых услуг сохранился в большинстве секторов.

Потребительские расходы росли медленно, однако продажи автомобилей и поступления от туризма повысились в большинстве регионов.

Объемы строительства жилых домов продолжили повышаться, тогда как темпы строительства коммерческой недвижимости практически не изменились по сравнению с предыдущим периодом. Во многих округах продажи жилья сдерживаются недостаточным предложением, продажи нежилых зданий слабо растут в целом по стране.

В сельскохозяйственном секторе наблюдается смешанная ситуация - в некоторых регионах урожай оказывается выше ожиданий, тогда как в других доходы фермеров страдают из-за низких цен на сырьевые товары.

Зарплаты в среднем по стране росли, однако темпы роста остаются в лучшем случае умеренными. Респонденты во многих округах сообщили о сложностях с поиском квалифицированных кадров, особенно в сфере строительства, транспорта, а также в здравоохранении и секторе услуг. Отмечается, что такая нехватка кадров является сдерживающим фактором для экономического роста в США.

Инфляционное давление остается сдержанным, как и в предыдущем отчетном периоде. Некоторые округа отметили повышение стоимости производства, однако в большинстве случаев это не привело к увеличению цен для конечных потребителей. Розничные цены в целом выросли слабо, цены на транспортные услуги, энергоносители и строительные материалы повысились несколько сильнее.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Следующая встреча руководства американского ЦБ пройдет 31 октября - 1 ноября.

Информация, использованная при составлении последнего обзора, была собрана по 6 октября включительно и обработана Федеральным резервным банком Миннеаполиса.