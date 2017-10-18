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Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента
15:16 18.10.2017 |
Богатые во всем мире становятся богаче, однако это не касается президента США Дональда Трампа, пишет CNNMoney.
Список Forbes из 400 самых богатых американцев показывает, что состояние миллиардера, ставшего 45-м президентом США, снизилось на $600 млн до $3,1 млрд. В результате в рейтинге Трамп опустился на 248-е место, хотя в прошлом году занимал 156-е место.
В издании такое падение благосостояния объяснили "жестким рынком недвижимости в Нью-Йорке, особенно в потребительском плане, дорогостоящим судебным процессом и дорогостоящей президентской кампанией". Трамп также достиг договоренности о выплате $25 млн по иску, в котором утверждается, что его семинары по недвижимости в Университете Трампа оказались фальшивыми.
Билл Гейтс возглавляет список Forbes 24-й год подряд с чистой стоимостью активов в $89 млрд. Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос с состоянием в $81,5 млрд занял второе место. Уоррен Баффетт остается на третьей позиции с состоянием в $78 млрд.
По словам Forbes, основатель Facebook Марк Цукерберг увеличил свое состояние на $15,5 млрд до $71 млрд. Но это снова оставило его на четвертом месте в списке.
В целом самые богатые 400 американцев сейчас владеют состоянием в размере $2,7 трлн, что соответствует рекордному рейтингу журнала, по сравнению с $2,4 трлн в 2016 г. Это составляет среднюю чистую стоимость капитала в $6,75 млрд для тех, кто входит в список.
Самым молодым миллиардером в списке снова стал 27-летний создатель Snapchat Эван Шпигель с состоянием, которое оценивается в $3,1 млрд, этого достаточно, чтобы поставить его на 248-е место в списке. Самым старым является 94-летний Александр Спанос, один из крупнейших в стране владельцев недвижимости и девелопер, а также владелец футбольной команды San Diego Chargers, чье состояние оценивается в $2,4 млрд.
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