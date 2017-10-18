Трамп потерял $600 млн за год в кресле президента

Богатые во всем мире становятся богаче, однако это не касается президента США Дональда Трампа, пишет CNNMoney.

Список Forbes из 400 самых богатых американцев показывает, что состояние миллиардера, ставшего 45-м президентом США, снизилось на $600 млн до $3,1 млрд. В результате в рейтинге Трамп опустился на 248-е место, хотя в прошлом году занимал 156-е место.

В издании такое падение благосостояния объяснили "жестким рынком недвижимости в Нью-Йорке, особенно в потребительском плане, дорогостоящим судебным процессом и дорогостоящей президентской кампанией". Трамп также достиг договоренности о выплате $25 млн по иску, в котором утверждается, что его семинары по недвижимости в Университете Трампа оказались фальшивыми.

Билл Гейтс возглавляет список Forbes 24-й год подряд с чистой стоимостью активов в $89 млрд. Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос с состоянием в $81,5 млрд занял второе место. Уоррен Баффетт остается на третьей позиции с состоянием в $78 млрд.

По словам Forbes, основатель Facebook Марк Цукерберг увеличил свое состояние на $15,5 млрд до $71 млрд. Но это снова оставило его на четвертом месте в списке.

В целом самые богатые 400 американцев сейчас владеют состоянием в размере $2,7 трлн, что соответствует рекордному рейтингу журнала, по сравнению с $2,4 трлн в 2016 г. Это составляет среднюю чистую стоимость капитала в $6,75 млрд для тех, кто входит в список.

Самым молодым миллиардером в списке снова стал 27-летний создатель Snapchat Эван Шпигель с состоянием, которое оценивается в $3,1 млрд, этого достаточно, чтобы поставить его на 248-е место в списке. Самым старым является 94-летний Александр Спанос, один из крупнейших в стране владельцев недвижимости и девелопер, а также владелец футбольной команды San Diego Chargers, чье состояние оценивается в $2,4 млрд.