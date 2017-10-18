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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Открытые границы: 10 свободных для въезда стран

15:02 18.10.2017 |

Мир, Всякая всячина


 

Опубликован рейтинг 2017 Best Countries, в рамках которого исследовались страны в самых разных регионах по целому ряду параметров.

Это исследование было проведено на базе опроса свыше 21 000 человек, проживающих в разных странах мира. Они отвечали на вопросы о 80 странах, среди которых были вопросы, связанные с политикой открытых границ.

На базе ответов был составлен рейтинг стран, которые воспринимаются как самые открытые для иностранцев.

Это касалось как туристической отрасли и открытости для туристов, так и вопросом иммиграции и приема беженцев из других стран.

Ниже представляем 10 стран с самыми открытыми границами.

1. Португалия

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 24

 

Португалия - самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова.

В Португалию легко добраться, и путешествовать по стране несложно.

В стране развит туризм. Португалию посещает в среднем около 10 млн туристов в год.

2. Нидерланды

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 11

 

Нидерланды - государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов. Нидерланды - высокоразвитая в экономическом плане страна.

На сферу услуг приходится 73% ВВП. В Нидерландах живут две коренные группы населения - нидерландцы и фризы, а также большое число иммигрантов.

Страна привлекает иммигрантов прежде всего своим высоким уровнем развития и качеством жизни.

3. Испания

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 19

 

Испания - суверенное государство на юго-западе Европы.

Испания - один из крупнейших центров международного туризма. Основные туристические центры - Мадрид и Барселона, а также курорты - Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Канарские острова. В этой сфере занято 1,3 млн человек.

Помимо этого, Испания является рекордсменом по приему иммигрантов среди стран-членов Европейского союза.

4. Финляндия

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 13

 

Финляндия - государство в Северной Европе.

В Финляндии, большей частью в Лапландии, развит зимний туризм: спуски для любителей горнолыжного спорта и сноуборда, походы на снегоходах, езда на собачьих и оленьих упряжках.

В течение многих лет показатели рождаемости в стране уступают показателям смертности, вместе с тем наблюдается рост населения, который происходит за счет иммиграции.

С вхождением Финляндии в Евросоюз в столичном регионе вырос процент бездомных из числа приезжающих из Румынии и Эстонии.

5. Норвегия

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 10

 

Норвегия - государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также архипелаге Шпицберген.

Среди иностранцев (710 тыс.) 40% составляли переселенцы из Европы (больше всего поляки, литовцы, албанцы), Северной Америки и Австралии.

Остальные 60% - из Азии и Африки (сомалийцы, арабы, пакистанцы, вьетнамцы, филиппинцы, шри-ланкийцы).

6. Италия

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 16

 

Италия - государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Италия входит в число государств Шенгенского соглашения. Иностранные граждане получают Шенгенскую визу в консульстве той страны, которая является основной для посещения.

Туристическая виза позволяет пребывать на территории стран-участниц Шенгенского соглашения (в том числе Италия) максимум 90 дней в каждом полугодии.

Около полумиллиона детей иммигрантов, родившиеся в Италии, играют значительную роль в общей демографической картине. Также в стране проживает значительное число нелегальных иммигрантов.

С расширением Европейского союза последняя волна иммиграции была из близлежащих стран, особенно из Восточной Европы и все чаще Азии, заменив Северную Африку в качестве основного источника мигрантов.

7. Новая Зеландия

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 14

 

Новая Зеландия - государство в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии, расположенное на двух крупных островах (Северный и Южный) и большом количестве (приблизительно 700) прилегающих более мелких островов. Новая Зеландия - развитая страна с рыночной системой экономики, основу которой составляют сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность и туризм.

Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония, Китай.

Сфера туризма и сопутствующие ей индустрии становятся с каждым годом со все более важными элементами экономики Новой Зеландии.

Месторасположение страны и красота ее природы в сочетании с высоким уровнем сервиса, удобством транспортных структур и развитием активных программ привлечения туристов в страну этому благоприятствуют.

8. Люксембург

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 17

 

Люксембург- государство (великое герцогство) в Западной Европе.

Одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни.

В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС. Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков - больше, чем в любом другом городе мира.

9. Швеция

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 6

 

Швеция - государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Под воздействием иммиграционных потоков менялось само общество, а также экономическая ситуация в стране, при этом стоит признать, что влияние иммигрантов на экономику можно оценить как неоднозначное, так как оно имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

Что касается социальной стабильности, то в данной области тоже существует немало проблем, связанных с этническим и культурным разнообразием и интеграцией иммигрантов в шведское общество.

Важно учитывать, что правительство принимает шаги по улучшению обстановки в стране, совершенствуя законодательство, создавая специализированные структуры, занимающиеся данной проблематикой, вырабатывая стратегии толерантности между этническими и культурными группами внутри государства.

10. Дания

Место в рейтинге 2017 Best Countries: 12

 

Дания - государство в Северной Европе. Антииммиграционные меры существенно сократили приток отдельных категорий мигрантов в Данию.

В частности, была введена система баллов для супругов иммигрантов, желающих въехать в страну.

Эти меры критикуются европейскими и международными организациями как не соответствующие европейскому законодательству о правах человека.
По материалам: Вести Экономика
 

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