Си Цзиньпин обещает Китаю социализм и процветание

Президент сказал собравшимся членам партии, что перспективы его страны яркие, но перед ними стоят серьезные проблемы. Он приступил к выработке своего видения социалистического будущего.

"Мы объединим китайский народ всех этнических групп и приведем их к решительной победе в построении умеренно процветающего общества во всех отношениях и в стремлении добиться успеха в социализме с китайской спецификой на новую эру", - сказал он.

Си подчеркнул успехи Китая в последние годы во время обращения, в том числе то, что он назвал ошеломляющим импульсом своей кампании по борьбе с коррупцией.

Во время правления Си Пекин начал беспрецедентную борьбу с коррупцией, которая глебоко укоренилась в китайском обществе, после его вступления в должность пять лет назад в стране было наказано более одного миллиона должностных лиц, а десятки бывших высокопоставленных чиновников были заключены в тюрьму.

Президент также заявил в своем выступлении, что Китай позволит рынку играть решающую роль в распределении ресурсов в экономике. Пекин призвал к большей роли рыночных сил в экономике в целях повышения эффективности и разработки более устойчивой модели роста, но некоторые скептически относятся к ее прогрессу на этом фронте.

Что касается экономической политики, Си также сказал, что Пекин будет добиваться слияний и поглощений для государственных активов, он расширит доступ к рынкам для сектора услуг и углубит финансовую реформу. Он также сказал, что страна будет углублять свою рыночную реформу обменного курса и процентных ставок.

Китай, как рассказал Си, продолжит открываться миру, в том числе облегчит доступ на рынки для иностранных инвестиций.

Президент также подчеркнул решительную оппозицию Пекина по поводу независимости Тайваня за последние пять лет.

Полное название рабочего доклада Си, который он представил в среду, - "Обеспечить решительную победу в создании умеренно процветающего общества во всех отношениях и стремиться к великому успеху социализма с китайскими особенностями в новую эпоху".

Какие изменения принесет XIX съезд КПК?

Съезд КПК проходит в среднем каждые пять лет с 1921 г., хотя в последние годы это стало происходить чаще. Эти съезды являются важным событием для политической системы Китая.

В ходе съезда генеральный секретарь партии представит рабочий отчет по всем проблемным областям, с которым должны ознакомиться все 88 тыс. членов партии и широкая общественность.

Во время съезда происходит смена персонал в трех руководящих органах КПК: Центральный комитет, в котором насчитывается около 200 членов плюс 200 заместителей; Политбюро, которое сегодня насчитывает 25 членов; Постоянный комитет Политбюро (PSC), в котором в настоящее время насчитывается 7 членов.

Предстоящий съезд не приведет к смене генерального секретаря, но по-прежнему будет важным для других руководящих органов, так как около половины человек будет заменено в ЦК, 10-13 членов в Политбюро и 5 членов в ПКП.

Такие съезды также важны тем, что они обычно предполагают назначение преемника на должность генерального секретаря. Сейчас нет никаких указаний на то, что Си планирует назначить преемника в этом году, хотя Чэнь Миньер, по-видимому, является его фаворитом.

По этой причине следующий съезд в 2022 г. будет очень важен, а также потому, что он будет происходить вблизи 100-летия с момента создания КПК и иметь огромное символическое значение для партии.

Сейчас Си Цзиньпин считается одним из сильнейших лидеров после Мао Цзэдуна. После господства Дэн Сяопина в конце 70-х гг. власть в Китае была сосредоточена на коллективном лидерстве и принятии решений на основе консенсуса на уровне руководящих органов. Но все это изменилось после прихода Си.

На первый взгляд, он обязательно проводит консультации с другими высокопоставленными членами партии, но фактически даже Постоянный комитет Политбюро действует в соответствии с намерениями Си.

Бывшая фракция коммунистической молодежной лиги "Ху Цзиньтао" значительно сократилась за время нахождения Си у власти, а политическое влияние Цзян Цзэминя также значительно ослабло. А наставники, вышедшие на пенсию, вообще не участвуют в перестановках, в отличие от прошлой практики.

Сейчас никто не знает, кто займет место постоянных новых членов ПКП. Это будет известно только через 4-5 дней после начала съезда.

Но только один сценарий предполагает серьезные изменения, и он является наиболее реальным: назначение Ван Цишаня, нынешнего директора мощной антикоррупционной кампании, в качестве премьер-министра. Роль премьер-министра традиционно очень важна: премьер-министр возглавляет правительство и, как правило, контролирует экономические и другие области политики. Поскольку это позиция правительства, а не партийная позиция, премьер-министр технически не будет подтвержден до Всекитайского собрания народных представителей в марте.

Назначение Ван Цишаня в качестве премьер-министра будет иметь чрезвычайно позитивные последствия для экономической реформы. Ван является влиятельным политиком и ответственным лицом, принимающим решения. Его уважают и боятся во всей системе.

Еще в 2013 г. были изложены экономические реформы, в которых нуждается Китай. Но за последние 4 года почти ничего не было сделано. Экономисты говорят о 10-15% реализованных планов.

Одна из причин, почему реформа не продвинулась вперед, заключается в том, что премьер Ли Кэцян не обладает большой политической властью. Поэтому сильный премьер может подстегнуть усилия по реформированию. Тем не менее у Ван Цишаня только 50% шансов стать премьером, так как он уже старше типичного возраста для этой должности.

Также одним из факторов провала является то, что сам Си не заложил усилий для реализации реформ, которые он объявил, хотя он взял на себя личную ответственность за них в 2013 г. Каждый раз, когда структурные реформы сталкивались с трудностями, он отступал. И нет достаточных доказательств того, что он на самом деле хочет выполнить некоторые из них, например устранить доминирование государственных предприятий. Это еще одна причина, почему на роль премьер-министра может подойти Ван Цишань, который, вероятно, будет более сильным в продвижении реформ.

Кроме того, государственные предприятия, населенные пункты, провинции, банки и "теневые" банки не хотят терять преимущества, которыми они пользуются в рамках нынешней системы.

А масштабная антикоррупционная компания вообще "заморозила" кадры, так как любой политик и чиновник теперь боится попасть под расследование. За последний год кампания замедлилась, но трудно переоценить ее воздействие: почти полмиллиона человек подверглись официальному расследованию, в том числе очень высокопоставленные партийные чиновники и военнослужащие. Народно-освободительная армия лишилась более 4 тыс. офицеров и более 100 генералов, включая четырех членов Центральной военной комиссии. Это беспрецедентно. Это стало институционализированной программой "исправления".

Что касается личности Си, то его образ "провидца" будет усиливаться. За последние годы он доказал, что является очень сильным лидером и "мыслителем": он разработал свое видение для Китая в различных выступлениях, таких инициативах, как "Один пояс - один путь" и 454-страничной книге под названием "Управление Китаем".

Партийный съезд, по-видимому, намерен внести поправки в конституцию, чтобы включить туда "мысль" Си. Это очень специфичный термин в китайском коммунистическом лексиконе, который ранее был зарезервирован только для Мао Цзэдуна. Итак, Си будет возведен в пантеон глубоких мыслителей в истории китайского коммунизма.

Но насколько Си Цзиньпин является провидцем, настолько он не реформист. Он очень осторожен, а усиление КПК было его абсолютным приоритетом. Предстоящий конгресс не изменит этого.

Экономическая реформа, вероятно, сохранится в некоторых областях, таких как дерегулирование и открытие рынка облигаций. Но эти изменения, вероятно, будут двигаться медленно и постепенно. Большинство экономистов согласны с тем, что темпы экономического роста в Китае должны резко сокращаться и необходимы жесткие реформы для банковской и финансовой системы, государственных предприятий, системы регистрации домашних хозяйств и многих других областях. Но политики не желают делать это, так как проблемы с занятостью и экономическим ростом могут вызвать проблемы в партии.

Внешняя политика останется приоритетом. "Один пояс - один путь" - проект Си Цзиньпина, и он продолжит работу в течение следующих пяти лет над ним.