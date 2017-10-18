Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Международная экспансия юаня откладывается
08:20 18.10.2017 |
Президент Си Цзиньпин открыл в Пекине самое важное политическое событие пятилетия - XIX съезд Коммунистической партии Китая. На форуме максимальный акцент будет сделан на победах почти четырех десятилетий реформ и политики "открытых дверей".
Именно поэтому не следует ожидать упоминаний той части процесса - в первую очередь "интернационализации" китайской валюты - где прогресс серьезно затормозился.
Это может показаться странным. Лишь год назад юань стал пятой валютой в корзине, на основе которой формируется расчетная денежная единица МВФ - специальные права заимствования (СПЗ). Это стало, как охарактеризовал в недавнем интервью глава центробанка КНР Чжоу Сяочуань, "историческим достижением".
МВФ, по сути, одобрил монетарную систему Поднебесной.
Другим подтверждением роста престижа стало включение китайских акций в два фондовых бенчмарка MSCI в июне этого года.
Однако в реальности международная экспансия юаня замедлилась за последние два года. Он вернулся в рейтинг пяти самых часто используемых валют в международных платежах после падения на шестую строчку в 2016 г. Однако его доля на рынке снизилась с 2,8% в августе 2015 г. до 1,9% сегодня.
Использование юаня на глобальном рынке облигаций за этот период сократилось на половину, так как компании стали привлекать средства внутри Китая. В Гонконге, крупнейшем офшорном рынке, количество депозитов в юанях уменьшилось на 47% с пикового уровня в декабре 2014 г.
Что касается золотовалютных резервов стран мира, то юань в них занимает всего 1,1%, по сравнению с 64% у американского доллара, отмечает британский журнал The Economist.
Торможение интернализации китайской валюты в значительной степени добровольное и оно началось еще до принятия в СПЗ. Незначительная девальвация юаня в августе 2015 г., которая, по идее, должна была сделать валюту более гибкой, проведена крайне неудачно.
Это привело к слухам о дополнительном снижении стоимости юаня, что, в свою очередь, заставило центральный банк ужесточить контроль над движением капитала и потратить золотовалютные резервы на его поддержку.
С января этого года резервы Китая возобновили рост, но сохраняется жесткий контроль над движением капитала. В своем интервью глава центробанка призвал ускорить либерализацию финансовой системы Китая, называя при этом три главных цели: увеличение внешней торговли и инвестиций; более рыночный обменный курс; и ослабление контроля над движением капитала. Для всего этого, по его мнению, есть "временное окно". Если оно будет упущено, то цена реформ в будущем окажется намного выше.
Однако лишь немногие эксперты называют заявление Чжоу официальной точкой зрения властей. Находясь в своей должности с 2002 г., его, как ожидается, заменят в следующем году. Он представляет одно сторону продолжающихся дебатов.
Считалось, что принятые в сентябре два правила смягчат контроль над движением капитала, но иностранные трейдеры склонны называть их не более чем косметическим изменением.
Как заметил Эсуар Прасад, экономист из Корнельского университета и автор книги о юане "Становление валюты" (Gaining Currency), "все что дает правительство, правительство может взять". Большинство инвесторов хорошо знают об этом.
Поэтому в ближайшем будущем маловероятна дальнейшая международная экспансия китайской валюты. Скорее всего мы увидим постепенное открытие рынка юаня.
Один возможный путь развития - стандартизация таких систем, как China International Payment System, которая занимается обработкой трансграничных платежей.
Другой вариант - расширение программ Bond Connect и Stock Connect, которые связывают рынки Китая и Гонконга. Третий путь связан с более мощным продвижением программы "Один пояс - один путь", которая включает крупномасштабное инвестирование в развитие инфраструктуры транспорта, торговли и инвестиционных связей между Китаем и 60 странами Азии, Европы и Африки.
Но как полагает Дэвид Ву из Bank of America Merrill Lynch, ничто из вышеназванного не приведет к резкому всплеску запасов иностранной валюты в китайских финансовых активах.
Это будет во многом зависеть от темпов либерализации, на чем так настаивает Чжоу, а также будущей форме китайской экономики. "Нет ни одной страны, - говорит Чжоу, - которая могла бы достичь открытой экономики с жестким валютным контролем".
Не следует забывать, что главным словом партии остается "стабильность". И какой бы не была выгода от либерализации счета движения капитала, она принесет определенный уровень непредсказуемости. В борьбе между открытостью и контролем, Си Цзиньпин, почти наверняка, выберет контроль.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Максим Нефьодов: Большинство госпредприятий, которые будут продаваться, - не "кладезь с золотом", они в сложном состоянии
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью УНИАН рассказал, когда в Украине стоит ждать прихода крупных инвесторов, новом законодательстве о приватизации и том, как Минэкономразвития борется с махинациями на госзакупках.
ТОП-НОВОСТИ
|Горячая фаза войны: Почему боевики активизировались под Донецком
|Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Израиль ускорит депортации искателей убежища из Украины
|Конституционный суд Молдовы принял решение, которое может привести к импичменту Додона
|Си Цзиньпин обещает Китаю социализм и процветание
|Международная экспансия юаня откладывается
|Джордж Сорос передал $18 млрд фонду «Открытое общество»
|Поддерживаемые США силы взяли Ракку под свой контроль
Это интересно
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы
|McLaren построил два эксклюзивных суперкара для одного человека
|Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
|Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г
|Aston Martin DB11 лишился крыши
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах