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Джордж Сорос передал $18 млрд фонду «Открытое общество»
08:04 18.10.2017 |
Инвестор-миллиардер Джордж Сорос передал большую часть своего состояния, почти $18 млрд, созданному им фонду «Открытое общество», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей фонда. Теперь «Открытое общество» может считаться вторым по величине благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого составляют около $30 млрд, отмечает газета.
Сорос - один из самых известных и успешных инвесторов. Свой основной фонд Quantum Fund он основал в 1973 г., а выделять деньги на благотворительность стал в 1979 г. В то время одним из главных направлений его деятельности была борьба с коммунизмом. В 1984 г. он открыл в Венгрии - стране, где родился, - организацию, которая передавала университетам и библиотекам фотокопировальные аппараты, способствуя распространению неподконтрольной правительству информации. Название для своего фонда Сорос взял у книги философа и одного из своих учителей Карла Поппера. Поскольку Сорос жил при коммунистическом и нацистском режимах, он надеялся помочь развитию «открытых обществ» в авторитарных государствах.
Сейчас у фонда более 40 отделений и офисов в разных странах, которые финансируют проекты в области образования, здравоохранения, гражданских инициатив, помощи мигрантам и др. Его бюджет на 2017 г. - $940,7 млн.
Одновременно Джордж Сорос зарабатывал деньги на финансовых рынках, и его состояние достигло $26 млрд, которые находились под управлением Soros Fund Management. Сорос стал широко известен в 1992 г., когда сыграл против фунта стерлингов и получил $1 млрд прибыли. Он стал первым американцем, заработавшим столько за год, и получил прозвище «человек, унизивший Банк Англии».
В 2011 г. Soros Fund Management вернул деньги сторонним инвесторам и превратился в семейный офис по управлению активами миллиардера.
Сейчас директор по инвестициям Soros Fund Management Дон Фицпатрик не столько сам проводит операции, сколько передает капитал различным управляющим активами, сообщает WSJ. Причем отчитывается он не перед Соросом или кем-то из Soros Fund Management, а перед инвестиционным комитетом «Открытого общества». Этот инвестиционный комитет основал сам Сорос, но он будет существовать и после смерти 87-летнего финансиста, говорят люди, знакомые с ситуацией. Инвестиционный комитет «Открытого общества» участвует в определении инвестстратегии Soros Fund Management.
В России фонд «Открытое общество» был создан в 1995 г., потратил около $1 млрд в период до 2003 г., после чего его активность стала снижаться. Гранты от фонда получили более 60 000 учителей, профессоров и студентов. В 2015 г. Министерство юстиции внесло фонд в список нежелательных организаций. По закону таковыми признаются заграничные некоммерческие организации, если их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства.
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