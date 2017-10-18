Поддерживаемые США силы взяли Ракку под свой контроль

Проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил заявил, что взял под свой полный контроль Ракку - так называемую "столицу" "Исламского государства".

Представитель Демократических сил Сирии (SDF) Талал Селло заявил, что четырехмесячное сражение за Ракку завершилось.

Теперь операция переходит в фазу выявления "спящих ячеек" джихадистов и разминирования территории, добавил он.

Официальное заявление об освобождении города и завершении трехлетней оккупации ожидается в ближайшее время.

Ранее во вторник силы SDF очистили от боевиков ИГ два последних объекта - городской стадион и национальный госпиталь.

Агентство Reuters сообщает, что бойцы Отрядов народной самообороны - курдских ополченцев, главенствующих в SDF, - водрузили свой флаг над стадионом, устроили празднование на улицах города и скандировали лозунги, разъезжая на машинах.

Десятки боевиков были убиты на стадионе, еще 22 - при штурме госпиталя.

Предполагается, что около трехсот боевиков оставались в городе с воскресенья, когда сирийские джихадисты с семьями эвакуировались из Ракки по условиям соглашения, заключенного между племенными старейшинами.

"Все закончилось в Ракке, наши силы взяли город под свой полный контроль", - сообщил Селло агентству агентству Франс пресс во вторник.

"Военная операция в Ракке завершена, но теперь нам предстоит очистить город от "спящих ячеек" боевиков и разминировать его", - добавил он.

Боевики ИГ захватили Ракку в начале 2014 года, через несколько месяцев после того, как город перешел под контроль повстанческих сил, и сделали ее столицей своего самопровозглашенного халифата.

С тех пор Ракка управлялась группой, исповедовавшей радикальные формы ислама и использовавшей обезглавливания, распятия и пытки, для борьбы со всеми, кто выступал против ее правления.

В то же время город стал домом для тысяч джихадистов со всего мира, которые направились туда в ответ на призыв лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Около 15 тысяч бойцов альянса при поддержке авиации и спецназа США и их союзников начали операцию по освобождению Ракки в ноябре прошлого года.

Город находился в осаде до июня, когда удалось прорвать оборону ИГ на окраинах.