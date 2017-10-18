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Поддерживаемые США силы взяли Ракку под свой контроль
16:48 17.10.2017 |
Проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил заявил, что взял под свой полный контроль Ракку - так называемую "столицу" "Исламского государства".
Представитель Демократических сил Сирии (SDF) Талал Селло заявил, что четырехмесячное сражение за Ракку завершилось.
Теперь операция переходит в фазу выявления "спящих ячеек" джихадистов и разминирования территории, добавил он.
Официальное заявление об освобождении города и завершении трехлетней оккупации ожидается в ближайшее время.
Ранее во вторник силы SDF очистили от боевиков ИГ два последних объекта - городской стадион и национальный госпиталь.
Агентство Reuters сообщает, что бойцы Отрядов народной самообороны - курдских ополченцев, главенствующих в SDF, - водрузили свой флаг над стадионом, устроили празднование на улицах города и скандировали лозунги, разъезжая на машинах.
Десятки боевиков были убиты на стадионе, еще 22 - при штурме госпиталя.
Предполагается, что около трехсот боевиков оставались в городе с воскресенья, когда сирийские джихадисты с семьями эвакуировались из Ракки по условиям соглашения, заключенного между племенными старейшинами.
"Все закончилось в Ракке, наши силы взяли город под свой полный контроль", - сообщил Селло агентству агентству Франс пресс во вторник.
"Военная операция в Ракке завершена, но теперь нам предстоит очистить город от "спящих ячеек" боевиков и разминировать его", - добавил он.
Боевики ИГ захватили Ракку в начале 2014 года, через несколько месяцев после того, как город перешел под контроль повстанческих сил, и сделали ее столицей своего самопровозглашенного халифата.
С тех пор Ракка управлялась группой, исповедовавшей радикальные формы ислама и использовавшей обезглавливания, распятия и пытки, для борьбы со всеми, кто выступал против ее правления.
В то же время город стал домом для тысяч джихадистов со всего мира, которые направились туда в ответ на призыв лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Около 15 тысяч бойцов альянса при поддержке авиации и спецназа США и их союзников начали операцию по освобождению Ракки в ноябре прошлого года.
Город находился в осаде до июня, когда удалось прорвать оборону ИГ на окраинах.
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