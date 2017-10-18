Позиция США рискует уничтожить ВТО изнутри - еврокомиссар по торговле

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует обновление Апелляционного органа ВТО и грозит парализовать ключевой механизм разрешения споров в мировой торговле, пишет Financial Times.

В интервью газете еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём сказала, что Трамп "рискует уничтожить ВТО изнутри".

"Если у них есть конкретные претензии, хорошо, мы готовы их выслушать. Но ничего конкретного мы от них не слышали, они просто не довольны системой в целом ", - сказала она.

Белый дом еще до Д.Трампа неоднократно жаловался на ВТО, когда Апелляционный орган выносил решения, идущие вразрез с интересами Вашингтона. На этот раз США пошли дальше и просто заблокировали назначение новых членов.

Согласно правилам ВТО, Апелляционный орган состоит из семи человек, и решение должны принимать как минимум трое. При этом два поста уже вакантны, и еще один освободится в декабре, отмечает BBC. Ситуация зашла в тупик в августе, когда администрация Д.Трампа заблокировала предложение Европейского союза и семи латиноамериканских стран начать отбор кандидатов.

В условиях, когда США постепенно сворачивают свое участие в международных организациях, Европе пришлось осваиваться в роли блюстителя мировой торговой системы и защищать ее от нападок популистов, отмечается в статье FT.

