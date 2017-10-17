КНДР не сможет долго выживать под санкциями ООН

Взгляд со стороны бывшего инсайдера на репрессивный режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына стал известен, после того как заместитель представителя Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен заявил, что "ядерная война может начаться в любой момент".

Но Северная Корея в этом случае может просто блефовать, как отмечает издание.

"Я не знаю, выживет ли Северная Корея в течение года под санкциями. Многие люди умрут", - сказал Ри Чон Хо, бывший высокопоставленный северокорейский экономический чиновник. Он говорил через переводчика в Азиатском обществе в Нью-Йорке.

По его словам, в стране банально не хватает еды, а санкции полностью заблокировали торговлю, сказал он. Из-за этого правительство вынуждено отправлять десятки тысяч рабочих за границу. У простых северокорейских домохозяйств нет электричества, а столица получает электроэнергию только на несколько часов в день.

Ри до этого отметился тем, что помог запустить секретную организацию, которая занималась получением наличных денег правящей семьей КНДР, он также занимал высший чиновничий пост при северокорейском режиме. Но после серии политических чисток он перебрался с семьей в Вашингтон, округ Колумбия.

Бывший северокорейский политик описал свою родину как находящееся в бедственном положении государство. По словам Ри, Китай, крупнейший торговый партнер КНДР, расстроен тем, что Пхеньян так и не реформировал свою экономику, вместо этого он вынужден "упрашивать" своего соседа, чтобы тот поставлял ему продовольствие.

С другой стороны, сказал Ри, северокорейские лидеры встретились с президентом России Владимиром Путиным, но дипломатия "была не такой простой, как можно было подумать". По мнению Ри, Ким Чен Ын обижен на то, что глава КНР Си Цзиньпин ни разу с ним не встречался, при этом он посетил Южную Корею.

В 2014 г. Ким Чен Ын на встрече с северокорейскими основными политиками оскорбительно выразился по поводу Си Цзиньпина, рассказал Ри, добавив, что существуют опасения, что Китай "предаст" Северную Корею.

В результате этого налаживание отношений с Соединенными Штатами является основным направлением политики государства-изгоя. Ри охарактеризовал словесные баталии между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом как "спор ребенка со взрослым".

Диктатор считает, что помощь со стороны США позволит ему укрепить свое лидерство, так как северные корейцы вообще думают, что союз с США помог процветанию экономики Южной Кореи, сказал Ри. "Северная Корея очень боится Южной Кореи", - отметил он.

Чтобы скрыть свою неуверенность, КНДР и проводит испытания баллистических ракет. Мир беспокоится по поводу растущей ядерной угрозы государства-изгоя, а Китай не раз призывал своего соседа сесть за стол переговоров.