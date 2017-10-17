Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида

Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон не дал прямого ответа на вопрос о том, провозгласил ли он официально независимость Каталонии от Испании. В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою, текст которого в понедельник, 16 октября, публикуют испанские СМИ, Пучдемон лишь предлагает Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.

"Наше предложение о диалоге является искренним, несмотря на все то, что произошло", - подчеркивается в послании Пучдемона. Ранее Мариано Рахой ультимативно потребовал от Пучдемон дать ясный ответ вопрос о том, провозгласила ли Каталония независимость от Мадрида, к 11 часам EET 16 октября.

19 октября истекает срок второго ультиматума, согласно которому региональное правительство в Барселоне должно вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости. В случае невыполнения этих требований Мадрид угрожает лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.

Нарушение испанской конституции

Конституция Испании не предусматривает возможности выхода из ее состава отдельных регионов. Поэтому Мадрид расценивал бы официальную декларацию Каталонии о независимости как явное нарушение закона со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. В то же время "символическая" декларация о независимости вызывает трудности в правовом толковании.

Депутаты каталонского парламента 10 октября приняли документ о независимости Каталонии. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию был и глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом, как заявил в интервью dpa представитель каталонского регионального правительства, речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

Ранее Пучдемон анонсировал в парламенте Каталонии создание независимой республики, однако тут же объявил, что официальное провозглашение суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и в котором участвовали 43 процента каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса. Из них 90 процентов высказались за суверенитет. Этот референдум был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.