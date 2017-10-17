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Власти Венесуэлы заявили о победе на региональных выборах
10:15 16.10.2017 |
Кандидаты от правящей Единой социалистической партии (ЕСП) Венесуэлы одержали победу на выборах губернаторов в большинстве - 17 из 23 - штатов страны. Об этом сообщила глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена, объявляя итоги голосования, состоявшегося в воскресенье, 15 октября.
При этом представители коалиции оппозиционный партий - "Блока демократического единства" - взяли верх лишь в пяти. В одном из штатов результаты могут быть еще пересмотрены, отметила Лусена.
Официальные данные уже вызвали подозрения со стороны оппозиции, обвинившей власти в подтасовках и заявившей, что она не признает результаты голосования. Ранее экзитполы на выходе с избирательных участков свидетельствовали о явной победе противников Каракаса, отмечает Reuters.
Итоги могут спровоцировать беспорядки
Неожиданные и противоречащие экзитполам результаты голосования увеличили вероятность новых столкновений в стране, отмечают информагентства.
До нынешних выборов члены ЕСП занимали посты губернаторов в 20 из 23 штатах.
На протяжении многих месяцев в Венесуэле идет борьба между социалистическим правительством президента страны Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в результате беспорядков погибли не менее 125 человек. Противники президента обвиняют его в стремлении установить в стране коммунистическую диктатуру по примеру Кубы.
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