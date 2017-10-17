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Оппозиция в Великобритании хочет блокировать Brexit без договора с ЕС
10:09 16.10.2017 |
Депутаты от Лейбористской партии намерены предотвратить выход Великобритании из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявил теневой канцлер казначейства (второй человек в официальной оппозиции) Джон Макдоннелл в интервью BBC.
По его словам, в данный момент проводятся переговоры с участием парламентариев из разных фракций о наложении вето на такой вариант Brexit. По информации газеты The Guardian, среди депутатов, настроенных против сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без достижения соглашения между сторонами, есть несколько бывших министров из Консервативной партии, а также представители лейбористов, либеральных демократов и "зеленых". Противники такого варианта опасаются "катастрофических последствий для экономики" Великобритании, отмечает издание.
Переговоры Лондона и Брюсселя зашли в тупик
На саммите ЕС 19-20 октября планируется рассмотреть промежуточные итоги переговоров о Brexit и обсудить возможность перехода ко второму этапу консультаций. Однако 13 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не будет выступать с рекомендацией о начале второго этапа переговоров из-за разногласий о финансовых обязательствах Лондона. По подсчетам ЕС, Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро за Brexit. Британское правительство, согласно сообщениям СМИ, исходит из гораздо меньшей суммы - около 20 миллиардов евро. С официальным предложением в этой связи Лондон до сих пор не выступил.
12 октября по итогам пятого раунда консультаций стороны сообщили, что переговоры зашли в тупик. 9 октября британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Лондон готовится к выходу из ЕС без заключения договора с Брюсселем. Переговоры о Brexit должны быть завершены к марту 2019 года.
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