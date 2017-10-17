Австрия выбрала самого молодого лидера страны в мире?

В Евросоюзе прошли последние в этом году парламентские выборы: 15 октября австрийцы проголосовали за кандидатов в состав Национального совета - нижнюю палату парламента. По итогам голосования в стране будет сформировано новое правительство.

Главное: смена власти в Австрии

Победителями выборов стали консерваторы из Австрийской народной партии (АНП). Они набрали, по предварительным подсчетам, 31,6 процента голосов. Привел партию к победе 31-летний Себастьян Курц. Если ему удастся сформировать правящую коалицию, то он станет самым молодым лидером страны в ЕС.

Правящая вместе с консерваторами социал-демократическая партия Австрии (СДПА) во главе с действующим канцлером Кристианом Керном показала второй результат - 26,9 процента. Это означает, что Австрию ждет смена власти.

Третьими идут правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС), у которых 26 процентов голосов. Но исход борьбы за второе место решится только после подсчета всех бюллетеней, в том числе отправленных по почте. Колебания еще могут составить до двух процентных пунктов.

В парламент также проходят либералы (5,1 процента) и "Список Пильца", отколовшийся от партии "зеленых" (о драме "зеленых" - в конце статьи).

Как прошли выборы: грязная кампания и очень много теледуэлей

Нынешняя предвыборная кампания, вероятно, войдет в историю как самая грязная в послевоенной истории Австрии. Главным скандалом стало то, что политтехнолог из Израиля Таль Зильберштейн, ранее работавший, например, с украинским политиком Юлией Тимошенко, по поручению социал-демократов создал группы в сети Facebook, порочившие конкурента Курца. Когда это стало известно, социал-демократы обвинили консерваторов в том, что те шпионили за ними и добыли сведения о создании групп в социальной сети нелегальным путем.

Другая особенность предвыборной гонки в Австрии - исключительно важная роль телевидения. Каждый кандидат сделал около 50 выступлений на местных телеканалах, в основном в рамках теледуэлей.

Скандалы не отпугнули избирателей: почти 80 процентов воспользовались правом голосовать, обеспечив высокую степень легитимности голосования. Австрийские выборы привлекли внимание рекордного числа журналистов: в Вене, только по официальным данным, в день выборов работали свыше 900 иностранных репортеров.

Коалиции: три возможных варианта

Результат выборов сохраняет возможности для создания трех коалиционных правительств. До голосования считалось, что максимальные шансы имеет альянс консерваторов под управлением Курца и правых популистов из АПС, руководимых 48-летним Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Результаты выборов в этом смысле ничего не поменяли, но наблюдатели все чаще отмечают, что победа Курца еще не гарантирует ему пост канцлера. Многие ссылаются на опыт 1999 года. Тогда те же консерваторы из АНП получили лишь третий результат, но обошли победивших социал-демократов и создали коалицию с АПС.

Ключевую роль на коалиционных переговорах, в чем наблюдатели единодушны, играют правые популисты, за что их партию называют "серым кардиналом" выборов. Мандатов, набранных ими и социал-демократами, тоже хватает на то, чтобы создать коалицию. Политические программы двух партий по многим пунктам сходятся, например, в том, что касается экономической политики и политики в сфере образования.

Теоретически могли бы снова объединиться в так называемой большой коалиции консерваторы и социал-демократы. Но между партиями испорчены отношения, что стало одной из причин, почему парламентские выборы пришлось проводить не в 2018 году, а досрочно, в октябре 2017-го.

Значение выборов для Австрии, Европы и России

Первые итоги голосования заставили журналистов и наблюдателей говорить о крене Австрии вправо, который отразил страхи избирателей перед исламизацией и наплывом иностранцев. Исход голосования в этом смысле продолжил тенденцию, наметившуюся во Франции, где второй на выборах президента пришла Марин Ле Пен из "Национального фронта", и в Германии, где в бундестаг впервые прошли представители партии "Альтернатива для Германии".

В случае появления коалиции АНП и АПС Австрию будет ждать более жесткая политика в отношении мигрантов и, вероятно, больше трений с Евросоюзом. Австрия - не самая крупная страна ЕС, но голос ее нового правительства может стать решающим в таких вопросах, как, например, отношения с Россией.

Обе австрийские партии выступают с дружественных Москве позиций, в особенности правые популисты, имеющие связи с "Единой Россией". Вероятный правящий альянс в Австрии может поставить на европейском уровне вопрос о прекращении санкционного режима в отношении Кремля. Как известно, решение Брюсселя принимается на основе консенсуса.

Дополнительной сложностью станет то, что правые популисты, вероятный партнер консерваторов по коалиции, - это партия евроскептиков, которая до недавнего времени ставила вопрос о выходе Австрии из Евросоюза.

Что еще интересно: драма зеленых

Главные проигравшие на выборах в Австрии - левые партии, но не только социал-демократы. Самыми драматичными оказались итоги голосования для "зеленых": они набрали всего 3,9 процента и, по предварительным данным, не попадают в Национальный совет, хотя еще на прошлых выборах собрали свыше 12 процентов голосов. Причина - в расколе партии. Из нее вышел один из лидеров, Петер Пильц, который, основав собственное движение, с первого раза преодолел действующий в Австрии 4-процентный барьер (4,3%).