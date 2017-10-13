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США ввели санкции против иранского Корпуса стражей Исламской революции
21:07 13.10.2017 |
Министерство финансов США в пятницу внесло Корпус стражей Исламской революции (КСИР), а также еще три иранские компании и одну китайскую в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц, которые, как полагает Вашингтон, причастны к поддержке терроризма.
В список, помимо КСИР, также включены компании Ирана: Fanamoj Company, Rastafann Ertebat Engineering Company, Shahid Alamolhoda Industries, а также китайская Wuhan Sanjiang Import and Export.
Ранее в Тегеране заявили, что в случае объявления Вашингтоном Корпуса стражей Исламской революции террористической организацией иранская сторона рассматривает все возможные варианты ответных мер, в том числе и причисление к террористам американских военных.
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