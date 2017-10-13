Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г

Париж намерен к 2030 году освободить улицы от всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно плану городской администрации, уже к 2024 году на дорогах столицы Франции не должно остаться автомобилей с дизельными двигателями, а к 2030 году - с бензиновыми. Целью этого является превращение Парижа в средне- и долгосрочной перспективе в город, не загрязненный углекислым газом.

Представитель администрации Парижа в интервью dpa отметил, что предлагаемый план не предусматривает запретов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или штрафов за их использование. Поставленных целей предполагается достичь за счет ставки на электромобили и общественный транспорт.

Объявленные Парижем меры означают, что столичная администрация планирует гораздо раньше выполнить цели, поставленные правительством Франции. Министр экологии Франции Николя Юло в июле объявил о намерении запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

Загрязнение воздуха в Париже является серьезной проблемой. Минувшей зимой власти неоднократно запрещали движение старых дизельных автомобилей в столице. Мэр Парижа Анн Идальго уже давно принимает меры, направленные на сокращение движения транспорта в столице. В числе прочего она запретила движение автомобилей по дорогам вдоль Сены, и теперь они доступны только для пешеходов и велосипедистов, отмечает Deutsche Welle.

