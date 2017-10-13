Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 октября 2017 года

Политика

Дональд Трамп, как ожидается, в пятницу заявит, что Иран не выполняет своих обязательств по договоренности о ядерной программе. Это еще не означает, что США из этой договоренности выйдут, но Трамп готовится сформулировать более комплексный подход в своей иранской политике.

Дональд Трамп попытается частично свернуть Obmacare с помощью президентских указов.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось отложить внесение законопроекта о выходе из ЕС. Сторонники ЕС в ее собственной Консервативной партии выступают против части его положений и хотят их переписать.

Представители правящей и оппозиционных партий Испании собрались на тайную встречу, чтобы обсудить возможность реформировать конституцию и выйти из кризиса, спровоцированного решением Каталонии отделиться.

Экономика

Правительства европейских стран разрабатывают планы, которые позволят защитить коммерческие связи их компаний, таких как Airbus, Total, Siemens и Peugeot, с Ираном в рамках стратегии по недопущению разрыва договоренности с ним, от которой хотят отказаться США.

Китай реализует амбициозную программу по сокращению избытка жилой недвижимости. По указанию Пекина власти около 200 городов выкупают стоящие пустыми многоквартирные здания и перевозят в них, часто продавая с большой скидкой, людей из деревень и переполненных городов и районов. Это помогло спасти многих девелоперов и поддержало рынок недвижимости. Но выкуп идет на кредиты госбанков, что еще больше увеличивает долговое бремя городских властей.

Экономисты расходятся во мнении относительно долгосрочных последствий налоговой реформы республиканцев.

Белый дом отказывается увеличивать капитал Всемирного банка, как это предлагает его президент, требуя пересмотреть политику кредитования Китая и других стран со средним уровнем дохода.

Индустрия

Японская Kobe Steel сообщила, что проблемы с качеством продукции могут распространиться и на ее ключевое подразделение - сталелитейное. Компания сейчас анализирует девять продуктов и до сих пор не понимает причин, по которым фальсифицировалась документация. Ее капитализация упала уже на 40%, и некоторые аналитики сомневаются, что она сможет выжить.

Федеральное управление гражданской авиации США приказало авиакомпаниям срочно проверить двигатели примерно 120 самолетов Airbus SE A380 по всему миру после того, как один из них взорвался на рейсе Air France в конце сентября. Эти двигатели производит СП General Electric и Pratt & Whitney.

Энергоресурсы

Цены на нефть выросли в пятницу почти на 2% на информации о значительном увеличении импорта нефти в Китай в сентябре и ожиданиях выступления Трампа по Ирану.

Финансы

Франция расследует причастность эстонского подразделения Danske Bank к отмыванию 15 млн евро в «деле Магнитского».

За последнюю неделю инвесторы вложили рекордные $6,6 млрд в глобальные фонды акций, по данным EPFR Global, чтобы увеличить диверсификацию и заработать на подъеме мировых рынков.

JPMorgan Chase может перевести часть лондонских рабочих мест в Париж в результате Brexit, заявил его гендиректор Джейми Даймон.

Intercontinental Exchange (ICE), владелец бирж NYSE и LIFFE, отказалась исполнять роль надзорного органа в административном комитете Международной ассоциации свопов и деривативов, на которую она согласилась год назад. Комитет, состоящий из представителей банков, решает, произошло ли «кредитное событие» и должны ли производиться выплаты по кредитным дефолтным свопам (размер этого рынка - $10 трлн). Но в августе комитет впервые не смог принять решения в случае с сырьевым трейдером Noble Group, и ICE попросила его дать ей иммунитет от судебного преследования в случае, если инвесторы будут не согласны с ее решениями. Получить иммунитет ей не удалось.

Британский финансовый регулятор FCA признал, что встречался с представителями Saudi Aramco в начале года, за несколько месяцев до того, как предложил смягчить правила листинга. Это предложение вызвало критику в размывании требований к корпоративному управлению.

Будущее Nasdaq связано с технологиями, сбором и обработкой данных и аналитикой, говорит ее гендиректор.

Технологии

Гендиректор подразделения Samsung Electronics по производству чипов (он также один из трех топ-менеджеров, управляющих компанией после вынесения обвинительного приговора ее руководителю) объявил об уходе в отставку и «беспрецедентном кризисе» в управлении. При этом Samsung обнародовал очередной прогноз рекордной прибыли.

Facebook раскроет информацию о том, на какие целевые группы была ориентирована закупленная Россией реклама во время и после президентской кампании в США.

Потребительский рынок

Bayer продаст BASF часть активов, связанных с деятельностью по повышению урожайности, на $7 млрд. Компания делает это, чтобы получить одобрение немецких регуляторов на поглощение производителя семян Monsanto за $37 млрд.

Outcome, оцениваемый в $5,5 млрд популярный стартап, в который инвестировали Goldman Sachs и Alphabet, манипулировал информацией и вводил рекламодателей в заблуждение, выявило расследование WSJ. Outcome устанавливает в кабинетах врачей экраны, на которых пациентам показывается реклама медицинских препаратов.

Amazon только начинает реализовывать свою политику в недавно купленной Whole Foods Market, но представить, какой она будет, можно в физических книжных магазинах компании, которые она использует как лаборатории. В них не указаны цены на книги. А покупатели с помощью телефонов сканируют ценники, и цены могут для них меняться в зависимости от их статуса (если у них есть платное членство Prime) или в результате динамического ценообразования.

Крупные американские ритейлеры, такие как Kroger, Wal-Mart и Albertsons, стали активно заниматься собственной переработкой и упаковкой молочных продуктов, поставив под угрозу бизнес фермерских кооперативов.