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США будут противодействовать финансированию деятельности Тегерана
13:50 13.10.2017 |
Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить финансирования "злонамеренной деятельности" иранского режима, в особенности деятельности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), говорится в документе Белого дома, описывающем новую стратегию американской администрации по Ирану.
"Мы будем работать над тем, чтобы не допустить финансирование злонамеренной деятельности иранского режима, и в особенности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в документе.
В нем отмечается, что США будут "противодействовать действиям КСИР, которые направлены на вымогательство богатства у иранского народа".
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению иранской ядерной проблемы.
Со своей стороны газета "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Д.Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.
Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.
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