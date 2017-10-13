Финансовые новости
- |
- 13.10.17
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Делегации российского Генштаба не дали визу на территорию США для участия в мероприятии в ООН
09:39 13.10.2017 |
Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу на территорию США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.
"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", - сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.
В четверг, 12 октября, "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ начало расследование против Омеляна по подозрению в незаконном обогащении
ТОП-НОВОСТИ
|Большая реформа: что будет с налогом на прибыль
|Новинский против Григоришина: Чем завершится олигархическая война
|Китай начал скрывать информацию о ситуации в верховьях рек, чтобы оказывать давление на страны, расположенные ниже по течению
|Станет ли Китай крупнейшим в мире финансовым донором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США будут противодействовать финансированию деятельности Тегерана
|Россия для остановки транзита газа через Украину уже потратила более $37 миллиардов – эксперт
|Российский ВТБ может дать китайцам кредит на покупку Роснефти
|Китай начал скрывать информацию о ситуации в верховьях рек, чтобы оказывать давление на страны, расположенные ниже по течению
|Власти Ирака выдвинули условия Курдистану для начала диалога, в т.ч. контроль за экспортом нефти
|Делегации российского Генштаба не дали визу на территорию США для участия в мероприятии в ООН
Это интересно
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы
|В Киеве из банковских ячеек похитили валюту и золото, полиция ищет группу злоумышленников
|СМИ: Apple сотрудничает с LG для создания гибкого iPhone
|В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий
|Samsung научит тачпады ноутбуков распознавать бесконтактные жесты
|Cortana будет следить за перепиской пользователей Skype
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods