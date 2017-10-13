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Трамп подписал указ, обходящий ряд положений Obamacare
07:58 13.10.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, даст старт процессу отмены Obamacare, сообщает "Хилл".
Этим приказом Трамп поручает федеральным агентствам принять меры, направленные на то, чтобы малые предприятия могли объединяться и покупать сотрудникам медицинские страховки вне системы Obamacare. Также в указе говорится о необходимости увеличить в стране доступность краткосрочных, более дешевых страховых программ.
По словам Трампа, "это первые шаги по освобождению миллионов американцев от Obamacare".
Как отмечает издание, процесс внесения изменений может занять несколько месяцев, так как сам указ не вносит конкретных изменений в суть системы здравоохранения, он только поручает госорганам разработать новые предписания.
Отмена Obamacare и замена ее на другую систему здравоохранения была одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Президент подписал указ о начале процесса отмены медицинской реформы своего предшественника Барака Обамы на следующий же день после инаугурации - 21 января. Тем не менее, конгресс США, большинство в котором удерживают республиканцы, пока не в состоянии согласовать альтернативу Obamacare.
Закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи, получивший название Obamacare, вступил в силу в 2010 году. В результате медицинское страхование в стране стало обязательным, однако бюджетные расходы существенно выросли. Д.Трамп уверен, что можно разработать альтернативную систему медстрахования, которая будет более эффективной и более дешевой.
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