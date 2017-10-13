В четверг в Страсбурге состоялось заседание совместного комитета Совета Европы - органа, объединяющего представителей ПАСЕ и Комитета министров.

Об этом рассказал представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, в совместном комитете не нашлось голосов для создания рабочей группы, которая ставила бы целью подготовить почву для полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

"(На заседании) должны были принять решение о создании рабочей группы, которая, фактически, должна была искать пути реформы Совета Европы для возвращения России... Даже факт создания рабочей группы должен был стать сигналом Москве и всем в СЕ, кто еще не определился: мы готовы договариваться, ищем решение", - пояснил он.

Создание данной рабочей группы предусматривала также резолюция ПАСЕ, принятая в среду (подробнее читайте в материале "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций")

По словам Кулебы, принятие этого решения удалось остановить.

"Вместе с партнерами мы эту инициативу завалили. Не будет рабочей группы. Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с председателем КМСЕ, а в январе 2018 соберемся на очередное заседание Совместного комитета", - пояснил он.

Посол отметил: это решение не дает четких гарантий того, что возвращение россиян будет остановлено, однако "картинка для адвокатов России испортилась".