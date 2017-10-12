Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 октября 2017 года

Политика

Конгресс США намерен опубликовать рекламу, которую закупили на Facebook подозрительные российские пользователи, заявили его представители после встречи с ее директором по операционной деятельности Шерил Сэндберг. Власти США подозревают Россию в попытках повлиять на американских избирателей на президентских выборах.

Отношения Турции и США ухудшаются, что играет на руку России и Ирану.

Предполагается, что Северной Корее удалось украсть информацию о планах военных действий Южной Кореи и США из-за «глупой оплошности» южнокорейских военных, которые случайно оставили свой дата-центр подключенным к интернету более чем на год.

Экономика

Опрошенные WSJ экономисты считают, что у Кевина Уорша наиболее высокие шансы быть номинированным на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) президентом Дональдом Трампом. Уорш входил в совет управляющих ФРС в 2006-2011 гг.

ФРС склоняется к тому, чтобы еще раз повысить процентные ставки в этом году несмотря на по-прежнему низкую инфляцию, свидетельствует протокол ее сентябрьского заседания.

Темп инфляции в Бразилии сильно опустился до самого низкого уровня за 19 лет. Это позволяет экономике страны восстанавливаться после рецессии.

Основатель Dalian Wanda Ван Цзяньлинь опустился с первого на пятое место в списке самых богатых людей Китая. Теперь рейтинг возглавляет руководитель девелопера Evergrande Сюй Цзяинь.

Индустрия

Гендиректор Kobe Steel Хироя Кавасаки предупредил, что компания может обнаружить проблемы с качеством и у другой своей продукции. Он признал, что теперь «доверие к компании снизилось до нуля».

Индийский магнат Анил Агарвал делает крупную ставку на восстановление горнодобывающей отрасли. Ему принадлежат акции Anglo American и собственной Vedanta Resources на $6,6 млрд.

Airbus полностью взяла под свой контроль азиатскую компанию по ремонту самолетов Sepang Aircraft Engineering. Airbus и Boeing конкурируют за привлекательный рынок по обслуживанию авиакомпаний.

Китай закрыл тысячи промышленных предприятий, борясь с загрязнением окружающей среды, перед съездом Коммунистической партии КНР. Ради этого Пекин готов немного пожертвовать экономическим ростом.

Крупный план

Китай стимулирует производство электромобилей, надеясь стать мировым лидером в этой области.

Энергоресурсы

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что ситуация на нефтяном рынке останется стабильной в 2018 г. на фоне равномерного роста спроса и предложения.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил FT, что не ждет отмены санкций в ближайшие 10 лет. Также он обсудил ситуацию на нефтяном рынке и сказал, что не боится возможных попыток «Роснефти» поглотить «Лукойл».

Несмотря на сланцевый бум, НПЗ на Восточном побережье США выгоднее импортировать нефть, чем транспортировать ее с побережья Мексиканского залива. Это связано с законом о морской торговле, принятым еще в 1920 г.

Финансы

HSBC назначил своим новым гендиректором Джона Флинта, который сейчас отвечает за ее розничный бизнес и управление частным капиталом.

JPMorgan Chase отчитался о росте прибыли в III квартале несмотря на слабые результаты в торговле ценными бумагами читать на WSJ.com

Citigroup планирует обслуживать состоятельных клиентов в Люксембурге в случае жесткого Brexit.

Китайские регуляторы пытаются обеспечивать спокойствие на фондовых рынках страны перед съездом Коммунистической партии КНР.

Размер активов под управлением BlackRock достиг почти $6 трлн к концу III квартала на фоне популярности пассивных инвестиций. Это почти на $1 трлн больше, чем годом ранее.

Инвесткомпания AllianceBernstein хочет переместить часть сотрудников из Нью-Йорка, чтобы сократить расходы.

Технологии

Россия использовала популярный антивирус «Лаборатории Касперского» для взлома компьютеров, содержащих секретные документы правительства США, утверждают американские официальные лица.

Facebook представила новый шлем виртуальной реальности Oculus Go. Гендиректор компании Марк Цукерберг ставит амбициозную цель привлечь к технологии 1 млрд пользователей.

Китайское правительство хочет иметь доли в крупнейших технологических компаниях страны, включая Tencent и Weibo, и играть роль в принятии их корпоративных решений.

Тайвань оштрафовал американского производителя чипов Qualcomm на $773 млн за нарушение антимонопольного законодательства при лицензировании патентов.

Медиабизнес

Студия Weinstein Co. после скандальной отставки своего сооснователя Харви Вайнштейна может отложить премьеры некоторых фильмов, в том числе «Войны токов», который мог бы претендовать на «Оскар». Также один из партнеров компании ужесточил условия оплаты за свои услуги.

Формат 30-секундной рекламы десятилетиями был нормой на американском телевидении. Но в последние годы его вытесняют более короткие рекламные ролики.

Потребительский рынок

Gucci пообещала не использовать мех в своей продукции с 2018 г. Ранее на такой шаг пошел ее конкурент Armani читать на FT.com

Unilever предприняла шаги по упрощению своей корпоративной структуры. Она объединит два своих основных продуктовых подразделения и выкупит привилегированные акции на 450 млн евро.

Производитель кожаных изделий и аксессуаров Coach сменит название на Tapestry, следуя примеру люксовых конгломератов LVMH и Kering. Компания сохранит Coach в качестве одного из своих брендов.

Менеджмент

Женщинам старше 50 лет сложно возобновить свою карьеру, если они делали в ней длительный перерыв ради семьи.