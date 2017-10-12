Финансовые новости
- |
- 12.10.17
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США выходят из ЮНЕСКО
16:52 12.10.2017 |
Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.
"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.
Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.
В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал И.Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.
В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.
В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой.
В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес третий квартал подряд улучшает ожидания по оживлению деловой активности - НБУ
|Новый уровень венгерского конфликта: кто стоит за требованиями об отделении Закарпатья
|НБУ разрешил небанковским финучреждениям выводить валюту за рубеж
|Поможет ли Путин арабам защититься от нефтяного экспорта США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США выходят из ЮНЕСКО
|Австрия оспорит немецкий дорожный сбор в Европейском суде
|Польша выслала россиянина по подозрению в ведении гибридной войны - СМИ
|Бухарест не выдал лицензию российскому телеканалу RTR
|Поможет ли Путин арабам защититься от нефтяного экспорта США
|Екатерина Шульман: На Крым тратится все меньше и меньше
Это интересно
|Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods
|Киберразведка Израиля более двух лет назад обнаружила, что софт Касперского содержит лазейки для кибершпионажа
|Google заплатила $7,2 миллиарда Apple и Android-производителям за свое поисковое поле
|Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin
|Microsoft и General Electric будут повышать эффективность работы ветряных электростанций
|Муха в унитазе: за что дали Нобеля по экономике
|Хакеры использовали облачные сервисы Amazon для скрытого майнинга биткоина