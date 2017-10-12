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Австрия оспорит немецкий дорожный сбор в Европейском суде
13:28 12.10.2017 |
Австрия обратилась с иском в Европейский суд в Люксембурге (EuGH) в связи с введением Германией дорожного сбора для легковых автомобилей. Суд официально зарегистрирует иск в течение дня, заявил в четверг, 12 октября, министр транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики Йорг Ляйхтфрид. Три месяца, в течение которых Еврокомиссия могла вынести заключение по поводу введенного в ФРГ закона о взимании дорожного сбора, истекли, и Вена, таким образом, получила формальное право обратиться в Европейский суд, добавил австрийский министр.
Австрия считает, что немецкий дорожный сбор дискриминирует права иностранных водителей, и обвиняет Еврокомиссию в бездействии. "Европейский Союз должен быть сообществом, основанным на солидарности, а не сообществом, в котором действуют законы тех, кто сильнее. Комиссия в Брюсселе не смогла обеспечить главенство права и справедливости", - заявил Йорг Ляйхтфрид.
Германия начнет взимать дорожную пошлину за пользование немецкими автобанами и шоссе после начала работы нового правительства. Владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло, разрешающую пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами.
Цена такой наклейки, действие которой ограничат по времени, будет зависеть от продолжительности ее действия, объема двигателя и экологических характеристик автомобиля. Расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного автомобильного налога на сумму, соответствующую стоимости ежегодной наклейки.
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