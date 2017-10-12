Польша выслала россиянина по подозрению в ведении гибридной войны - СМИ

По требованию главы Агентства внутренней безопасности из Польши выслали гражданина России, заподозрив его в участии в гибридной войне против страны.

Россиянина Дмитрия К. депортировали из Польши в ночь на четверг, стало известно TVP1, сообщает Niezalezna.

Агентство внутренней безопасности установило, что россиянин был вовлечен в мероприятия в рамках гибридной войны против Польши и поддерживал контакты со спецслужбами России.

В качестве прикрытия россиянин использовал сотрудничество с Институтом стратегических исследований в Москве. Благодаря статусу научного сотрудника он имел контакты в научных и журналистских кругах Польши. Сообщается, что активную деятельность он проводил в 2016-2017 годах.

Среди областей, которым Дмитрий К. уделял повышенное внимание, были польско-украинские отношения.

"Он работал над повышением напряженности, руководил рядом инициатив информационной кампании для России, стимулировал и принимал меры, которые должны быть представлены как массовое сопротивление закона о ликвидации советских памятников в Польше", - сообщил в интервью TVP Info представитель координатора спецслужбы Станислав Жарин.