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Бухарест не выдал лицензию российскому телеканалу RTR
12:55 12.10.2017 |
Власти Румынии отказались предоставлять лицензию на вещание российскому телеканалу RTR в связи с "угрозой пропаганды", сообщила 10 октября румыноязычная страница французской медиакомпании RFI. За такое решение проголосовали все девять присутствовавших на заседании членов Румынского национального совета по телевидению и радио.
Один из членов совета Валентин Жукан, комментируя отказ в лицензии, указал на опасность распространения телеканалом ложной информации о Евросоюзе и США. "Речь идет о пропагандистских материалах, так называемых фейковых новостях", - добавил он.
Представители RTR заявил о том, что будут продолжать добиваться лицензии на вещание на территории Румынии.
В августе появились сообщения о намерении RTR начать вещание в Румынии, офис российской телекомпании планировалось открыть в Яссах.
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