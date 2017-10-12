Бухарест не выдал лицензию российскому телеканалу RTR

Власти Румынии отказались предоставлять лицензию на вещание российскому телеканалу RTR в связи с "угрозой пропаганды", сообщила 10 октября румыноязычная страница французской медиакомпании RFI. За такое решение проголосовали все девять присутствовавших на заседании членов Румынского национального совета по телевидению и радио.

Один из членов совета Валентин Жукан, комментируя отказ в лицензии, указал на опасность распространения телеканалом ложной информации о Евросоюзе и США. "Речь идет о пропагандистских материалах, так называемых фейковых новостях", - добавил он.

Представители RTR заявил о том, что будут продолжать добиваться лицензии на вещание на территории Румынии.

В августе появились сообщения о намерении RTR начать вещание в Румынии, офис российской телекомпании планировалось открыть в Яссах.