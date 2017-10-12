Австрия в шоке от правящих партий

Глава МИД Австрии Себастиан Курц (справа) и канцлер Кристиан Керн во время теледебатов

Нынешняя предвыборная кампания - самая грязная в послевоенной Австрии, это признают даже ее участники. "Столкновения достигли такого уровня, который уже неприемлем в обществе", - заявил, например, уходящий канцлер и кандидат от партии социал-демократов Кристиан Керн, хотя и он сам несет за это немалую долю ответственности.

Выборы в нижнюю палату парламента - Национальный совет - были назначены на 15 октября досрочно, потому что разругались между собой две правящие партии: Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и Австрийская народная партия (АНП). Они входили в состав так называемой большой коалиции - как и в Германии, где в последнее коалиционное правительство тоже вошли социал-демократы и консерваторы из ХДС/ХСС.

Скандал из-за групп в Facebook

Перед выборами обе крупные партии в Австрии должны были выбрать стратегию борьбы за лидерство, и руководство СДПА приняло решение, о котором наверняка теперь очень жалеет. Австрийские социал-демократы наняли на работу израильского политтехнолога Таля Зильберштейна, сделавшего себе имя на сомнительных предвыборных кампаниях. За свои услуги он получил свыше полумиллиона евро.

По инициативе Зильберштейна в сети Facebook появились две группы, в которых распространялись расистские, антисемитские и прочие радикальные высказывания, целью которых было очернить главного соперника - нынешнего министра иностранных дел Австрии, 31-летнего лидера консерваторов Себастиана Курца.

В августе по подозрению в нарушении ряда статей уголовного кодекса, включая попытку отмывания денег, политтехнолога Зильберштейна арестовали в Израиле. СДПА прекратила с ним сотрудничество, но было уже поздно.

За несколько дней до голосования разразился скандал: причастность социал-демократов к созданным в социальной сети группам, порочащим Курца, стала достоянием общественности. Рейтинги СДПА упали. Решив, что лучшая защита - это нападение, социал-демократы утверждают, что глава партии Керн ни о чем не знал, и в свою очередь обвиняют консерваторов в том, что те якобы пытались перекупить одного из членов предвыборного штаба социал-демократов. Обе стороны подали иски в суд.

Выгода досталась правым популистам

На фоне скандала шансы создания новой большой коалиции эксперты считают минимальными, а попытку канцлера Керна сохранить видимость такой возможности - запоздалой: "Я много раз предупреждал АНП - не стоит не жечь все мосты", - заявил уходящий канцлер в интервью одной из местных газет.

Тем временем консерваторы, согласно опросам, уверенно лидируют. Прогнозы сулят им 33 процента голосов. Умеющий произвести хорошее впечатление молодой политик Курц сумел за короткое время взять на себя бразды правления в стареющей партии и вдохнуть в нее новую жизнь.

Со своим жестким политическим курсом в отношении миграции Курц отобрал главный козырь у партии, которая еще в начале года была лидером предвыборной гонки, - Австрийской партии свободы (АПС) с ее резкой антимигрантской и антиисламской риторикой. И хотя правые популисты из АПС несколько растеряли популярность и сегодня делят с социал-демократами второе место, набирая 25 процентов голосов в социологических опросах, все равно они могут считать себя тайными победителями. АПС выигрывает от скандала, в котором погрязли две ведущие партии, и получает выгоду от роли незаменимого партнера по коалиции: за ее расположение будут бороться как консерваторы, так и социал-демократы.

Более реалистичным в нынешних условиях выглядит альянс АНП Курца с АПС. Подобный прецедент уже был, и такая коалиция уже не вызовет международного шока. На региональном уровне с популистами сегодня заключают альянсы даже социал-демократы, так что табу в Австрии на сотрудничество с партиями радикального толка уже давно нарушено.

Считается, что Курц в стремлении не отпугнуть потенциального партнера по коалиции заранее снизил для него планку. Правым популистам достаточно будет отказаться от наиболее жесткого требования евроскептиков из АПС: "Воля к тому, чтобы участвовать в позитивных изменениях Европы, отказ от заигрывания с Öxit (так, по аналогии с Brexit, называют идею выхода Австрии из ЕС. - Ред.), должна стать четкой целью следующего правительства", - сказал Курц в одном из интервью. В ответ АПС смягчила риторику, просигнализировав готовность к коалиционным переговорам.

Где рамки приличия, спрашивают себя некоторые

Каким бы ни был исход выборов, некоторые опасаются негативных последствий грязной политической кампании для будущего и для имиджа Австрии. "Если и дальше так пойдет, то я боюсь настоящего ущерба для нашей демократии", - заявил, например, глава австрийского отделения гуманитарной организации католической церкви Caritas Михаэль Ландау. Под сомнение поставлены "базовые установки, такие как чувство общности, уважение, честность и минимальные рамки приличий", возмущен Ландау.

Корни нового политического стиля кроются в росте популярности Австрийской партии свободы с ее прежним лидером Йоргом Хайдером, уверен венский политолог Хуберт Зикингер. По его мнению, "благодаря Хайдеру допустимыми в приличном обществе стали неприязнь к истеблишменту и ксенофобские настроения". Теперь популистская риторика стала новой нормой, резюмировал Зикингер.