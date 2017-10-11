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Рахой запустил процедуру лишения Каталонии статуса автономии
20:29 11.10.2017 |
Премьер-министр Испании Мариано Рахой вновь отверг возможность посредничества в конфликте вокруг Каталонии. Посредничество "между демократическим правом и неповиновением, незаконностью невозможен", - заявил он, выступая с речью в парламенте в Мадриде в среду, 11 октября.
Премьер регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон накануне вечером подписал декларацию независимости, однако незамедлительно приостановил ее действие. Он объяснил это желанием запустить диалог с центральным правительством в Мадриде. Представитель правительства Каталонии назвал декларацию о независимости "символическим актом".
Рахой заявил, что дальнейшие действия Мадрида будут зависеть от прояснения вопроса о том, провозгласила ли Каталония независимость от Испании официально или нет. Ранее правительство Испании на внеочередном заседании направило официальный запрос Пучдемону по этому поводу. Тем самым кабинет запустил процедуру, предусмотренную статьей 155 конституции Испании, которая позволяет Мадриду лишить каталонцев автономии.
Критика референдума
Мариано Рахой в своей речи в парламенте вновь раскритиковал референдум в Каталонии, назвав его фарсом. "Незаконный референдум не может быть основанием для каких бы то ни было политических решений и уж тем более - для провозглашения независимости", - подчеркнул он. Рахой заявил, что на референдуме 1 октября не было обеспечено ни прозрачности, ни объективности.
Согласно официальным данным каталонских властей, на референдуме 1 октября более 90 процентов участников голосования высказались за независимость Каталонии. Однако активность на референдуме составляла лишь 43 процента.
Конституция Испании не предусматривает возможности выхода из ее состава отдельных регионов. Поэтому Мадрид расценивал бы официальную декларацию Каталонии о независимости как явное нарушение закона со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. В то же время "символическая" декларация о независимости вызывает трудности в правовом толковании, отмечает агентство AFP.
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