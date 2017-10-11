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Нидерланды запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году
18:03 11.10.2017 |
Правительство Нидерландов опубликовала план, который предусматривает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.
Изначально Нидерланды планировали перейти на электромобили к 2025 году, но потом изменили дату на 2030 год.
На данный момент доля электрокаров в стране составляет всего 2%.
Однако, новое распоряжение, а также появление на рынке все большего количества моделей с электрическими двигателями позволит Нидерландам достичь цели.
Напомним, General Motors представит не менее двадцати моделей электромобилей к 2023, Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi к 2022 году может поставить на поток 12 новых электромобилей, а Volkswagen вложит миллиарды в производство электромобилей.
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