Нидерланды запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году

Правительство Нидерландов опубликовала план, который предусматривает запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.

Изначально Нидерланды планировали перейти на электромобили к 2025 году, но потом изменили дату на 2030 год.

На данный момент доля электрокаров в стране составляет всего 2%.

Однако, новое распоряжение, а также появление на рынке все большего количества моделей с электрическими двигателями позволит Нидерландам достичь цели.

Напомним, General Motors представит не менее двадцати моделей электромобилей к 2023, Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi к 2022 году может поставить на поток 12 новых электромобилей, а Volkswagen вложит миллиарды в производство электромобилей.