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Мэй ушла от ответа на вопрос о повторном референдуме
16:49 11.10.2017 |
Премьер-министр Британии Тереза Май отказалась рассказать, как бы она проголосовала, если бы референдум о членстве страны в ЕС прошел еще один раз, пишет Reuters.
Несмотря на то, что глава британского кабинета министров в мае заявила, что страна обязательно выйдет из состава Евросоюза, до проведения референдума в июне 2016 года она поддерживала сторонников европейской интеграции.
Она получила пост премьера после того, как Дэвид Кэмерон, которой также был сторонником Евросоюза, подал в отставку со своего поста на фоне хаоса от итогов голосования в стране.
Мэй также исключила повторное проведение референдума по условиям выхода из ЕС, несмотря на призывы со стороны многих проевропейских политиков.
Однако на прямой вопрос о том, передумала ли она с тех пор, Мэй отвечать отказалась. Она заявила, что теперь ее задача заключается в том, чтобы претворить в жизнь то, за что голосовали британцы.
По словам Мэй, тогда она голосовала за членство в ЕС по уважительным причинам, но обстоятельства сложились по-другому. Сейчас важно сосредоточиться на завершении процесса Brexit и обеспечении наилучших условий для выхода.
Настроения в Соединенном Королевстве по-прежнему разделены в отношении Brexit, что, по мнению большинства высокопоставленных политиков, является самым важным решением, принятым Великобританией после Второй мировой войны.
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